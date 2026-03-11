Україна нарощує виробництво дронів без китайських компонентів – NYT

Це допомагає зменшити залежність від зовнішніх постачальників у критичний для оборонної галузі період.

Україна досягає значного прогресу у виробництві бойових безпілотників без використання китайських компонентів завдяки локалізації виготовлення ключових плат і деталей, які раніше імпортувалися з Китаю. Це допомагає зменшити залежність від зовнішніх постачальників у критичний для оборонної галузі період.

Про це повідомляє The New York Times.

За даними видання, сьогодні десятки безпілотників і технічних спеціалістів працюють у підземних майстернях над створенням плат та інших складових для ударних БпЛА. Це дозволяє продовжувати виробництво навіть у разі припинення постачань з Китаю.

Командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді зазначив, що Україна свідомо працює над імпортозаміщенням. За його словами, залежність від постачання з недружніх країн створює ризики для оборонної промисловості.

"Враховуючи ризики постачання компонентів з недружнього до нас Китаю, головне завдання — виробляти їх в Україні. Сила українського виробника полягає в тому, що імпортозаміщення вже відбулося", — сказав він.

Водночас повністю відмовитися від китайських матеріалів поки що неможливо. Зокрема, батареї, карбон та деякі інші матеріали Україна все ще змушена імпортувати через домінування китайських виробників на світовому ринку.

Як зазначає видання, Пентагон уже обрав дві українські компанії, зокрема Defense Drones Tech Corporation, для участі у програмі "Домінування БпЛА", яка передбачає закупівлю тисяч недорогих ударних дронів. Більшість компонентів для них виробляють в Україні, а частину постачають європейські партнери.

Заступник керівника Офісу президента, полковник Павло Паліса підкреслив, що розвиток власного виробництва озброєння також зміцнює позиції України на міжнародних переговорах.

"Якщо ми імпортуємо, це означає залежність, а будь-яка залежність означає послаблення позиції", — пояснив він.

Засновник Defense Drones Гнат Буякін назвав рішення виробляти безпілотники без китайських компонентів складним, але стратегічно важливим. За його словами, це допоможе Україні накопичити досвід ведення технологічної війни та гарантувати безперервне виробництво дронів.

Він також нагадав, що на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році саме дешеві безпілотники відіграли ключову роль у стримуванні російських військ.

"Країну врятували дрони вартістю 500 доларів", — сказав Буякін, маючи на увазі перші місяці війни, коли росія значно переважала Україну за кількістю боєприпасів і особового складу.