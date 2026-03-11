Трамп прогнозує швидке завершення війни в Ірані, тоді як Ізраїль очікує тривалі бойові дії

В Ізраїлі кажуть, що дедлайну для завершення операції немає.

Президент США Дональд Трамп заявив, що війна в Ірані завершиться "скоро", адже там "практично нічого не залишилося для атаки".

Проте, як пишуть в Axios, хоч американський лідер сигналізує про досягнення більшості цілей операції, американські та ізраїльські чиновники кажуть, що не мають жодної директиви щодо того, коли бойові дії можуть припинитися.

"Трохи того, трохи сього... Коли я захочу, тоді це й припиниться", — заявив Трамп у пʼятихвилинному інтервʼю журналісту видання.

Тим часом міністр оборони Ізраїлю Ізраїль Кац заявив, що війна триватиме "без будь-яких обмежень у часі, стільки, скільки потрібно, доки ми не досягнемо всіх цілей і рішуче не виграємо кампанію". Чиновники Ізраїлю та США кажуть, що готуються до щонайменше ще двох тижнів ударів по Ірану. Сам Трамп відмовився назвати терміни закінчення операції.

"Війна йде чудово. Ми значно випереджаємо графік. Ми завдали більше шкоди, ніж вважали можливим, навіть за початковий шеститижневий період", — заявив Трамп.

За словами президента США, ворожість Ірану поширилась на решту країн регіону. Він додав, що Тегеран розплачується за "47 років смертей і руйнувань, які вони спричинили".

"Це помста. Вони не зіскочуть так легко", — каже Трамп.