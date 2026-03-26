США та Ізраїль. Битися до останньої цеглини – Том Купер

Том Купер не припиняє стежити за війною Ізраїлю та США проти Ірану і опублікував черговий огляд останніх "бойових дій". Він наполягає, що попри гучні заяви про перемогу, США та Ізраїль не змогли знищити підземні ракетні бази КВІР – іранці розчищають завалені входи бульдозерами й уже через 48 годин відновлюють пуски ракет по силах США та Ізраїлю. Іранська система ППО зазнала втрат, але продовжує діяти. Ізраїль, не маючи можливості знищити іранський ракетний потенціал, дедалі частіше б'є по цивільній інфраструктурі та випадкових цілях, тоді як США паралельно, схоже, готуються до скорочення своєї присутності в Іраку. Том Купер переконує також, що в тандемі Ізраїль грає першу скрипку, а через своє лобі у Вашингтоні забезпечує потрібні дії адміністрації Трампа. Загалом Купер робить висновок: ця війна перетворилася на безглузде взаємне виснаження – битву "до останньої цеглини" – без чіткої стратегії завершення з боку американо-ізраїльської коаліції.

Почнімо з "переможців". Або принаймні зі сторони, яка вже оголосила себе "переможцем": США-Ізраїль.

Останні кілька днів ізраїльські військово-повітряні сили (IASF) були дещо розчаровані. Ними командує міністр оборони (Кац), який на кожній зі своїх частих пресконференцій прямо й відкрито погрожує цивільному населенню Ірану, Лівану, Сирії тощо… Тож вони ніби "не могли інакше": вихваляючись "низьким моральним духом, прогулами та вигоранням" ракетних підрозділів КВІР, але водночас доводячи власну нездатність вивести з ладу бодай одне з підземних "ракетних міст" КВІР (до цього я ще повернуся), вони й далі передусім били по окремих іранських науковцях (див. Технологічний університет Малека Аштара у Шахін-Шарі), високопоставлених офіцерах КВІР, а також по охоронцях на в'їздах до різних баз – щоразу цілковито нехтуючи безпекою цивільних поблизу. Додатково вони бомбили те, що називають "виробничими майданчиками" іранських ракет і БПЛА, наприклад, у районах Семнану та Ісфахана, а також об'єкти, пов'язані з іранською космічною програмою в Тегерані.

…і це підводить мене до іншого боку – "переможених", яких зневажливо описують на кшталт "сповнені рішучості битися до останньої цеглини".

Ну, з огляду на американо-ізраїльську неспроможність, не дивно, що з'ясувалося: підземне "ракетне місто" Аманд ВПС КВІР за межами Тебріза залишається дієздатним, і це попри безперервні бомбардування протягом 25 днів усіма можливими американськими "винищувачами бункерів": як GBU-31 з бойовими частинами BLU-109, так і сучаснішими GBU-72. Наразі не знаю позначення відповідного підрозділу, але минулої ночі бригада ВПС КВІР, розміщена в Аманді, випустила по Ізраїлю дві ракети (у межах 78-ї хвилі операції КВІР "Правдива обіцянка-4").

Внутрішня частина одного з "ракетних міст" ВПС КВІР, як і годиться, оздоблена плакатами, і балістична ракета Fattah-1.

Ба більше, попри всі заяви про "знищення" іранської інтегрованої системи протиповітряної оборони (IADS), місцева система ППО залишається неушкодженою. Так, вона зазнала втрат: були втрачені ЗРК, пускові установки, радари та інші системи виявлення. І це не дивно, зважаючи на те, що протягом уже 25 днів по них систематично б'є переважаючий противник. Але вона все ще діє і веде вогонь у відповідь настільки, наскільки може. Навіть більше, підрозділи ППО, розгорнуті, наприклад, у районі Тебріза, повідомляють, що рідко вступають у бій із ворожими літаками, бо ті не підлітають достатньо близько. Натомість їхніми головними цілями є американо-ізраїльські БПЛА та високоточні боєприпаси.

Звісно, я не маю жодних цифр щодо ефективності іранської системи ППО. КВІР не оприлюднив жодних показників у цьому питанні. А чому мав би? …США ж ніколи такого не роблять, тоді як ізраїльтяни одержимі своєю міфологією про "90% перехоплень і більше". І, звісно, досі невідомо, щоб іранці збили хоча б один американо-ізраїльський літак. Лише "ширяться чутки", що вони влучили й пошкодили один F-35, можливо, ще один, поцілили в A-10 Thunderbolt II ВПС США, а також ледь не влучили в кілька ізраїльських F-15 та F-16.

Проте дослідження глибин іракських соцмереж відкриває, наприклад, такі фото, на яких місцеві показують те, що називають "уламками дивних ракет".

Насправді це не "ракети", а AN/ALQ-50 – буксирувані хибні цілі, встановлені на всіх ізраїльських F-15 і F-16 (і на більшості американських літаків цього типу), задіяних в ударах по Ірану. Їх відстріляли іранські зенітні ракети.

Повернімося до ізраїльських ВПС, ВПС США і КВІР та до "ракетних міст" останніх. Майже напевно можна сказати, що те, що справедливо для ракетного міста Аманд під Тебрізом, справедливе і для решти 27 аналогічних підземних ракетно-дронових баз КВІР. Передусім для тих, що розташовані в районах Керманшаха, Семнану та Язда. Саме так, як повідомлялося ще в перший тиждень цієї війни (на індійському CNN News 18, а потім і в цьому блозі), після того як КВІР перейшов до "партизанської війни, але з ракетами та БПЛА", усе, що можуть зробити американо-ізраїльські сили з такими об'єктами – це бити по їхніх входах. А іранці потім розчищають їх бульдозерами, по яких ізраїльтяни згодом б'ють своїми дронами, але іранці все одно розчищають завали – зазвичай упродовж 48 годин, і після цього відновлюють пуски своєї зброї…

Бомбардувальник B-52H ВПС США, який злітає з RAF Fairford у Великій Британії 22 березня, завантажений бомбами GBU-31 із GPS-наведенням, оснащеними бойовими частинами BLU-109 типу "винищувач бункерів".

Поступово це починає доходити навіть до декого в Ізраїлі – настільки, що тепер можна натрапити на пости в соцмережах, як-от цей, де, по суті, пояснюється, що США-Ізраїль не мають іншого вибору, окрім як тримати входи до всіх 27 іранських підземних ракетних об'єктів під "майже безперервними" ударами крилатих ракет AGM-158 JASSM. Називайте мене як хочете, але чомусь у мене "немає відчуття" (мабуть, це те саме сумнозвісне свербіння в мізинці ноги), що в США достатньо AGM-158, а в Ізраїлю – Air Lora та балістичних ракет повітряного базування Black Sparrow, щоб утримувати заблокованими всі чотири входи/виходи до кожного з таких об'єктів – чи то одночасно, чи то протягом тижнів без кінця.

Ще одна іранська балістична ракета, яка минулої ночі над Тель-Авівом розкриває свою бойову частину CBU. За чутками (RUMINT), 80 суббоєприпасів ракети Khorramshahr регулярно прориваються не лише крізь американські THAAD (саме на це найбільше скаржаться ізраїльтяни), а й крізь Arrow III ізраїльських ВПС (деякі ізраїльтяни все ж зберегли достатньо здорового глузду, щоб скаржитися на брак перехоплювачів до них). Настільки, що ВПС КВІР тепер уже "почуваються вільними" бити по Ізраїлю одиничними ракетами, а не залпами.

Лише з огляду на це вже не може не виникати питання, у чому тоді сенс продовжувати цю "операцію"? Очевидно, що США-Ізраїль не можуть знищити ракети КВІР. Так само, судячи з відео, оприлюднених ЦАХАЛом, очевидно, що ВПС Ізраїлю уже в такій істерії, що б'є по будь-якій вантажівці, яка тягне типовий стандартний 13,60-метровий тентований напівпричіп і яку тільки можуть знайти в Ірані:

…бо вони схожі на транспортно-пускові установки балістичних ракет ВПС КВІР…

…і тому, що ізраїльтяни не можуть порахувати кількість коліс, щоб відрізнити комерційні вантажівки від справжніх пускових установок (у яких, наприклад, на причепі по три осі).

Ну, вибачте, але принаймні я не знаю іншого пояснення, окрім того, що ізраїльтяни й далі одержимі "знищенням" ще одного ворога, якого самі ж і створили. Напевно, так само, як вони вже "знищили" Хамас, Хезболлу та хуситів…

Чому я згадую лише ізраїльтян?

Бо… що ж, дозвольте нагадати, що, судячи не лише з численних заяв Нетаньягу для преси, чи то ще з 1980-х, 1990-х, 2000-х років, чи впродовж усього подальшого часу, а й із повідомлень на кшталт цього, Ізраїль через AIPAC не просто інфільтрував адміністрацію IQ47 персонажами, яких особисто підібрав CEO AIPAC Брандт, а й "смикає за ниточки, мов ляльками". А судячи з повідомлень на кшталт цього, щоб IQ47, бува, не забув, що потрібно робити, AIPAC нібито ще й підкупив його 300 мільйонами доларів США готівкою, аби він напав на Іран. І якщо AIPAC, а отже, Ізраїль, контролює уряд США та Конгрес США, як це очевидно навіть моїм курям, то вибачте, але саме Ізраїль, а не США (тобто IQ47), диктує, коли, де, навіщо і як ведеться ця війна.

"Ах так, але": CENTCOM усе ще достатньо незалежний, щоб вести в цій війні власні операції. І тому останні два-три дні він переважно займався бомбардуванням порожніх будівель, ангарів і причалів об'єктів ВМС КВІР у Перській затоці. Наприклад, на островах Великий Тунб, Абу-Муса, Назеат і Сірі.

Схоже, все це в дусі "США послаблюють іранські можливості оборони напередодні амфібійного штурму" в районі Ормузької протоки.

Цілком "не дивно", з огляду на все сказане вище, що минулої ночі ВПС КВІР здійснили ще дві – 79-ту і 80-ту хвилі ракетних і БПЛА-ударів. За повідомленнями, в них було застосовано ракети Khaybar-Shekan, Emad і Sejjil для ударів по (за версією КВІР) "захищених позиціях ізраїльських розвідувальних служб у північному та центральному Тель-Авіві, комерційних і допоміжних центрах ізраїльської армії в Рамат-Гані та Негеві, а також логістичних об’єктах в Беер-Шеві" (79-та хвиля), а потім по "стратегічних пунктах і військових центрах у північній частині" Ізраїлю, а саме Сафеду, Тель-Авіву, Кір'ят-Шмоні та Бней-Браку "на підтримку Хезболли", а також по базах США в Кувейті (Алі ас-Салем), табору Аріфджан, Шейх-Ісі (Бахрейн) і Муваффак Салті в Йорданії (80-та хвиля).

Наразі я ще недостатньо знаю про те, що саме було уражено (чи ні) і де саме, але, за чутками, ситуація, наприклад, у Кувейті особливо погана – значна частина населення перебуває у відвертому стані паніки. Американські та союзницькі бази там зазнали особливо сильних ударів, а величезна густа хмара темного диму внаслідок цього зависла над єдиним міжнародним аеропортом країни. Влада попереджає населення сидіти вдома, тримати вікна й двері зачиненими, і звинувачує Іран в "ударах по цивільних". Хоча армія США де-факто вихваляється тим, що її підрозділи завдають ударів M142 HIMARS із території Кувейту.

Звісно, кувейтський режим про останній факт тримає рот на замку.

Поруч в Іраку, за чутками, американські сили почали виведення зі своїх баз у районі Ербіля та з бази "Вікторія" поблизу міжнародного аеропорту Baghdad International. Ба більше, так само як і два місяці тому в Сирії, США нібито домовилися про "місцеве припинення вогню" з підконтрольними КВІР Силами народного ополчення та Катаїб Хезболлою, щоб їхні війська могли вийти з Іраку в напрямку Йорданії.

Наскільки мені відомо, офіційно цього не підтверджено, тому я згадую це "лише для протоколу": подивимося, чи виявиться це правдою чи ні.

Безперечно, і Сили народного ополчення і Катаїб Хезболла завдали CENTCOM чимало клопоту – наприклад, ударом по радару AN/MPQ-64 Sentinel на базі "Вікторія":

…а потім – FPV-дронами по одному з UH-60 армії США на тій самій базі:

Але CENTCOM не видав про це ані звуку, а це означає, що нічого подібного ніколи не було…

Натомість останніми днями значна частина американських (військово пов'язаних) медіа вихваляє штурмовики A-10 Thunderbolt II ВПС США: мовляв, вони не лише завдають ударів по підрозділах Сил народного ополчення в Іраку, а й "зачищають" Перську затоку від ВМС КВІР тощо, тощо, тощо.

Хочеться це ізраїльтянам чи ні, але на північ від Ізраїлю є країна під назвою Ліван. Звісно, ізраїльтяни не лише подбали про систематичне руйнування його економіки, порушення його суверенітету за кожної нагоди, а й ще більше розкололи його через масові вбивства та/або етнічні чистки різних частин його населення.

І тому Кац уже розгорнув для свого вторгнення в Ліван 300-ту піхотну бригаду та 613-ту Хасмонейську піхотну бригаду (146-та дивізія), 810-ту гірську піхотну бригаду (210-та дивізія), 188-му бронетанкову бригаду, 7-му бронетанкову бригаду та 1-шу піхотну бригаду "Голані" (36-та бронетанкова дивізія), 84-ту піхотну бригаду "Гіваті", 401-шу бронетанкову бригаду та 7338-му артилерійську бригаду (91-ша бронетанкова дивізія). Очевидна мета — "зачистити", читай, зрівняти бульдозерами, увесь Ліван на південь від річки Літані.

Тут є ще одна річ, на яку варто звернути увагу: хоча ізраїльтяни люблять вихвалятися тим, що ліванський уряд (з яким Ізраїль відмовляється вести прямі переговори) "діє проти Хезболли та Ірану", багато ліванських християн мають власну думку про ситуацію. У цьому контексті я б рекомендував швидко прочитати матеріал під назвою "Християни та Хезболла об'єднуються проти імперії Епштейна".

"Швидко" – тому що його спершу опублікувало The Telegraph, а потім видалило. Тож ніколи не знаєш, як довго він ще може залишатися онлайн.

Підсумок: незалежно від усіх вихвалянь IQ47 про "переговори з Іраном", так, насправді, цю війну тепер ведуть "до останньої цеглини".

Питання лише в тому: чого саме…?

Джерело