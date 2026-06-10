Китай першим подолав головну проблему у створенні електромагнітної зброї

Китай заявив про прорив у створенні електромагнітної гармати: проблему, яку не змогли вирішити США, вдалося подолати.

У Китаї заявили про досягнення, яке може наблизити створення повноцінної електромагнітної зброї. Тамтешні вчені стверджують, що вперше в історії змогли зберегти працездатність електроніки всередині снаряда після запуску з рейкової гармати. Прориву досягла група вчених із Північного університету Китаю (NUC), одного з провідних оборонних дослідницьких центрів країни.

Зазначається, що цю технологію десятиліттями вважали перспективною, але вкрай складною для практичного застосування. Рейкова гармата розганяє металевий снаряд за допомогою потужного електромагнітного поля, без використання пороху або ракетного двигуна. Така технологія здатна забезпечувати гіперзвукову швидкість польоту – понад 6 Махів. Однак протягом багатьох років розробники стикалися з величезною проблемою: жодна система наведення не витримувала колосальних перевантажень та електромагнітного впливу під час пострілу. У результаті мікросхеми виходили з ладу в перші секунди після старту.

Без системи наведення гіперзвуковий снаряд залишається вкрай неточним зброєю, здатним промахнутися на кілометри. Створений дослідниками прототип "розумного" снаряда успішно пережив запуск з електромагнітної гармати і зберіг працездатність усіх електронних компонентів. Під час випробувань система витримала електромагнітний імпульс тривалістю 8 мілісекунд, перевантаження в 20 тис. G і магнітне поле потужністю 7 Тесла. Після завершення тестів інженери не виявили пошкоджень захисного корпусу, датчиків або електронних схем. Більше того, снаряд зміг записувати дані про свою траєкторію протягом усього польоту. Автори дослідження зазначили, що це перший випадок публікації результатів реального випробування рейкової гармати, а не комп'ютерного моделювання або лабораторних експериментів. Для захисту електроніки китайські інженери створили багатошарову систему екранування, яку експерти порівняли з "матрьошкою". Зокрема, конструкція включає кілька шарів міді, заліза, спеціального магнітного сплаву та поліуретанових амортизаторів. Кожен з них відповідає за нейтралізацію певного типу впливу – механічного удару або електромагнітного поля. Військові аналітики вважають, що успішне створення керованих снарядів для рейкових гармат здатне істотно змінити підхід до сучасного озброєння.

Головна перевага такої системи полягає у вартості пострілу. На відміну від ракет, снаряд не вимагає складного двигуна та дорогого палива, що робить його значно дешевшим. Крім того, гіперзвукова швидкість істотно скорочує час реакції систем протиповітряної оборони. Теоретично така зброя може використовуватися для ураження кораблів, авіабаз, портів та іншої інфраструктури на відстані в сотні кілометрів.