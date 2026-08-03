Китай збирає та аналізує дані про іноземців через спеціальну систему – NYT

Китайські спецслужби буквально відстежують переміщення іноземців по вуличних камерах.

Дослідник кібербезпеки та журналіст Марк Хофер випадково знайшов у відкритому доступі поліцейську платформу, яка містила персональні дані тисяч іноземців, які перебувають в Китаї або просто бували в країні.

Про це пише The New York Times.

Ця знахідка стала рідкісним свідченням масштабів цифрового спостереження китайської влади не лише за власними громадянами, а й за іноземцями. Як розповідає видання, на початку 2026 року Хофер під час звичного моніторингу мережі натрапив на сервіс під назвою "Платформа динамічного контролю закордонного персоналу". Система була присвячена місту Чжанцзякоу, одному з господарів зимових Олімпійських ігор 2022 року, і містила записи майже про 12 тисяч людей, серед яких іноземці, журналісти, мешканці Гонконгу й Тайваню, а також особи, яких влада віднесла до окремих категорій ризику. Найбільшим шоком для дослідника стало те, що він знайшов у базі власний профіль із фотографією, зробленою китайськими міграційними службами, номером паспорта та мобільного телефону.