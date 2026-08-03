Прем'єр Великої Британії Бернем підтримав створення письмової конституції

Країна до цього не мала єдиного документа.

Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем підтримав ідею про запровадження написаної конституції, якої в країні досі немає.

Бернем закликав до "нового чіткого набору принципів про те, як цією країною повинні керувати" і заявив, що у Великій Британії існує потреба в письмовій конституції.

"Це неправильно, що люди змушені виборювати фундаментальні речі… і відсутність конституції позбавляє регіони повноважень у такій ситуації", – сказав прем’єр.