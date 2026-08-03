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Прем'єр Великої Британії Бернем підтримав створення письмової конституції

03 серпня 2026, 08:07
Прем'єр Великої Британії Бернем підтримав створення письмової конституції
фото: Getty Images
Країна до цього не мала єдиного документа.
Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем підтримав ідею про запровадження написаної конституції, якої в країні досі немає.
 
Про це пише Euractiv.
 
Бернем закликав до "нового чіткого набору принципів про те, як цією країною повинні керувати" і заявив, що у Великій Британії існує потреба в письмовій конституції.
 
"Це неправильно, що люди змушені виборювати фундаментальні речі… і відсутність конституції позбавляє регіони повноважень у такій ситуації", – сказав прем’єр.
 
Велика Британія, на відміну від більшості країн світу, не має єдиної написаної конституції. Натомість її роль виконують письмові закони парламенту, загальне судове право та неписані політичні традиції і норми.
 
Як вказує видання, до створення конституції закликав, зокрема, лейборист Гордон Браун, який обіймав посаду прем'єр-міністра Великої Британії з 2007 по 2010 рік. Енді Бернем був міністром в його уряді. Крім того, британський парламентський комітет протягом п’яти років розглядав варіанти кодифікації конституції. У 2015 році він дійшов висновку, що чіткого консенсусу щодо цього не існує.
 
Euractiv пише, що з моменту обрання прем’єром Бернем акцентував увагу своєї адміністрації на децентралізації влади на користь регіональних органів. Наразі Велика Британія залишається однією з найбільш централізованих країн Європи.

 

КонституціяВелика Британія

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