білорусь створює нову десантну бригаду біля кордону з Україною
білорусь розпочала формування нової десантно-штурмової бригади поблизу Гомеля, неподалік кордону з Україною. Військова частина розташовуватиметься приблизно за 40 км від Київської та Чернігівської областей.
Про це повідомили в Міністерстві оборони білорусі.
За даними відомства, вже сформовано частину підрозділів, укомплектовано офіцерський склад і призвано військовослужбовців. Формування нової бригади триває.
У Міноборони білорусі не уточнили, коли підрозділ досягне повної бойової готовності та які завдання виконуватиме. Водночас його розміщення поблизу українського кордону відбувається на тлі триваючої війни росії проти України.