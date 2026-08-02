білорусь створює нову десантну бригаду біля кордону з Україною

Частину підрозділів уже укомплектували особовим складом та офіцерами.

білорусь розпочала формування нової десантно-штурмової бригади поблизу Гомеля, неподалік кордону з Україною. Військова частина розташовуватиметься приблизно за 40 км від Київської та Чернігівської областей.

Про це повідомили в Міністерстві оборони білорусі.

За даними відомства, вже сформовано частину підрозділів, укомплектовано офіцерський склад і призвано військовослужбовців. Формування нової бригади триває.

У Міноборони білорусі не уточнили, коли підрозділ досягне повної бойової готовності та які завдання виконуватиме. Водночас його розміщення поблизу українського кордону відбувається на тлі триваючої війни росії проти України.