Іспанія заявила про виїзд понад 73 тисяч мігрантів із Сеути

Після кількох днів міграційної кризи більшість людей, які незаконно потрапили до Сеути, вже виїхали до Марокко.

Понад 73 тисячі мігрантів уже залишили іспанський анклав Сеута та повернулися до Марокко після масового прориву кордону наприкінці липня.

Про це повідомляє агентство EFE, посилаючись на оцінки Державних сил безпеки Іспанії.

За даними правоохоронців, із Сеути виїхали близько 73 500 осіб. До цієї цифри можуть входити як мігранти, які прибули до анклаву ще до початку масового напливу, так і ті, хто перетинав кордон кілька разів.

Водночас кількість загиблих унаслідок міграційної кризи, за останніми даними, зросла до 71 людини.

Зазначається, що після масового прориву, який розпочався 30 липня, десятки тисяч мігрантів почали повертатися до Марокко. Цьому сприяли посилений контроль з боку іспанських сил безпеки, домовленості між Мадридом і Рабатом щодо репатріації, а також складні умови перебування в анклаві.

Зокрема, відсутність роботи, доступу до торговельних центрів і більшості закладів громадського харчування стала одним із чинників, які прискорили відтік людей із Сеути.

Зазначимо, що в кінці липня понад 60 тисяч мігрантів могли незаконно потрапити до іспанської Сеути.