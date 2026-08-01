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Мадрид розкритикував партнерів по ЄС за байдужість під час кризи в Сеуті

01 серпня 2026, 20:15
Мадрид розкритикував партнерів по ЄС за байдужість під час кризи в Сеуті
Фото: з вільного доступу
У країні заявили, що замість спільної відповіді вони обрали односторонні заходи.

Міністр внутрішніх справ Іспанії Фернандо Гранде-Марласка звинуватив деякі країни ЄС у байдужому ставленні до міграційної кризи в іспанському анклаві Сеута.

Про це він заявив в інтерв’ю Cadena SER.

За словами міністра, ситуація в Сеуті "змінилася на протилежну за 24 години" завдяки діям іспанської влади та співпраці з Марокко.

Водночас він розкритикував реакцію окремих європейських партнерів, зокрема Італії, яка оголосила про посилення контролю для громадян третіх країн, що прибувають з Іспанії.

"Є й інші країни, які проявили егоїстичну, байдужу та безвідповідальну волю, зробивши егоїзм партійної політики абсолютно неприйнятним напрямом дій", – заявив Марласка.

Він зазначив, що кадри з Сеути, зроблені минулого четверга, були "шокуючими", однак уряду вдалося швидко стабілізувати ситуацію.

Міністр також наголосив, що люди, які потрапили до Сеути нелегально, не отримають можливості легалізуватися.

"Іспанія є гостинною країною. Але це також країна, яка дотримується закону. Ті, хто порушує закон, не мають підтримки з боку іспанської влади", – сказав він.

Окремо Марласка подякував Марокко за співпрацю, заявивши, що саме координація між двома країнами допомогла змінити ситуацію в анклаві.

Міграційна криза в Сеуті загострилася після спроб десятків тисяч людей потрапити до іспанського анклаву з території Марокко. Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що більшість нелегальних мігрантів повернулися до Марокко, а жоден не дістався материкової Іспанії чи інших країн ЄС.

Зазначимо, днями понад 60 тисяч мігрантів могли незаконно потрапити до іспанської Сеути.

 
Іспаніямігранти

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