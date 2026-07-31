Влада Іспанії повідомила про повернення більшості мігрантів із Сеути до Марокко

Іспанська влада стверджує, що понад 96% мігрантів, які нещодавно прибули до Сеути, вже повернулися до Марокко.

Більшість нелегальних мігрантів, які протягом останніх днів масово прибули до іспанського анклаву Сеута, вже повернулися до Марокко. За даними уряду Іспанії, із близько 50 тисяч людей анклав залишили понад 48,3 тисячі.

Про це повідомляє Politico з посиланням на представника іспанського уряду.

За словами співрозмовника видання, який говорив на умовах анонімності, ситуація в Сеуті поступово стабілізується.

"Більшість людей, які прибули вчора, зараз повернулися до Марокко", – зазначив представник уряду.

Водночас іспанська влада вважає, що різкий сплеск нелегальної міграції міг бути пов'язаний із недавнім рішенням Верховного суду Іспанії, яке обмежило застосування процедури негайного повернення мігрантів.

Своєю чергою Європейська комісія заявила, що мігранти не переміщуються далі територією Європейського Союзу, а ситуація залишається локалізованою.

Нагадаємо, Сеута – іспанський анклав на північному узбережжі Африки, який межує з Марокко. Протягом останніх днів туди вплав прибули десятки тисяч людей, які намагалися потрапити до Європи.

Зазначимо, що понад 60 тисяч мігрантів могли незаконно потрапити до іспанської Сеути.