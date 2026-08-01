Загинув легендарний альпініст Нірмал Пурджа: його накрила лавина
Відомий непальський альпініст Нірмал Пурджа загинув унаслідок лавини під час експедиції на горі Броуд-Пік у Пакистані. Разом із ним загинули ще дев’ять учасників сходження.
Про це повідомила компанія Elite Expeditions, пише газета The Guardian.
"З глибоким сумом і величезним болем ми підтверджуємо загибель Нірмала Пурджі внаслідок лавини, що сталася в четвер", – йдеться у заяві компанії.
Там також повідомили, що всі десять учасників експедиції загинули.
Пурджа, який народився в Непалі та служив у британських спеціальних силах, здобув світову популярність у 2019 році, коли встановив рекорд, підкоривши всі 14 найвищих гір світу за 6 місяців і 6 днів.
Ширша аудиторія дізналася про нього після виходу документального фільму Netflix "14 вершин: Нічого неможливого" у 2021 році, присвяченого його рекордному сходженню.
Раніше пакистанська влада повідомляла про виявлення тіл трьох альпіністів із десяти учасників групи – американки Меллорі Гайс, Надхіри Ахмед Абдулли Аль-Харті з Оману та непальця Пур Бахадура Гурунга.
Загибель Пурджі також підтвердив прем’єр-міністр Непалу Балендра Шах.
"Трагічна загибель шістьох непальських і чотирьох іноземних альпіністів, серед яких був світовий рекордсмен Нірмал Пурджа, у гірському масиві Каракорум у Пакистані шокувала нас", – написав він у соцмережах.
Шах додав, що мужність, відданість і внесок загиблих альпіністів назавжди залишаться джерелом натхнення.