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Загинув легендарний альпініст Нірмал Пурджа: його накрила лавина

01 серпня 2026, 20:32
Загинув легендарний альпініст Нірмал Пурджа: його накрила лавина
Мак-Кінлі. Фото: en.wikipedia.org
Він був колишній військовослужбовець британської армії і володар світового рекорду в альпінізмі.

Відомий непальський альпініст Нірмал Пурджа загинув унаслідок лавини під час експедиції на горі Броуд-Пік у Пакистані. Разом із ним загинули ще дев’ять учасників сходження.

Про це повідомила компанія Elite Expeditions, пише газета The Guardian.

"З глибоким сумом і величезним болем ми підтверджуємо загибель Нірмала Пурджі внаслідок лавини, що сталася в четвер", – йдеться у заяві компанії.

Там також повідомили, що всі десять учасників експедиції загинули.

Пурджа, який народився в Непалі та служив у британських спеціальних силах, здобув світову популярність у 2019 році, коли встановив рекорд, підкоривши всі 14 найвищих гір світу за 6 місяців і 6 днів.

Ширша аудиторія дізналася про нього після виходу документального фільму Netflix "14 вершин: Нічого неможливого" у 2021 році, присвяченого його рекордному сходженню.

Раніше пакистанська влада повідомляла про виявлення тіл трьох альпіністів із десяти учасників групи – американки Меллорі Гайс, Надхіри Ахмед Абдулли Аль-Харті з Оману та непальця Пур Бахадура Гурунга.

Загибель Пурджі також підтвердив прем’єр-міністр Непалу Балендра Шах.

"Трагічна загибель шістьох непальських і чотирьох іноземних альпіністів, серед яких був світовий рекордсмен Нірмал Пурджа, у гірському масиві Каракорум у Пакистані шокувала нас", – написав він у соцмережах.

Шах додав, що мужність, відданість і внесок загиблих альпіністів назавжди залишаться джерелом натхнення.

 
альпінізмНірмал Пурджа

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