CУСПІЛЬСТВО НОВИНИГромадянин України, який сам пішов у гори в провінції Бітліс на сході Туреччини, знайшовся в гірському селі. Його доправили до лікарні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Туреччині врятували українського альпініста, який заблукав у горах
Український альпініст Вадим Заскалко вирушив у похід схилами гори Сюпхан в районі Адільджеваз. Заскалко загубився та поранив щиколотку, намагаючись знайти дорогу, після чого зателефонував друзям, щоб повідомити про це
Фото: Ukrinform
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на видання Sözcü.
"Український альпініст Вадим Заскалко вирушив у похід схилами гори Сюпхан в районі Адільджеваз. Заскалко загубився та поранив щиколотку, намагаючись знайти дорогу, після чого зателефонував друзям, щоб повідомити про це", - розповідає видання.
Після того, як було повідомлено служби порятунку, на пошуки українця вирушили підрозділи жандармерії, управління з надзвичайних ситуацій та інших служб.
Зв’язок із потерпілим було втрачено, оскільки його телефон розрядився. Українець самотужки дістався до найближчого села, де зміг зарядити телефон та повідомити друзям про своє місцеперебування. Йому допомогли місцеві пастухи. Згодом рятувальники доправили Заскалка до місцевої лікарні. Його стан задовільний.
Як повідомлялося, на початку травня в горах Анталії зникла українська альпіністка Яна Кривошея. Її тіло знайшли після тривалих пошуків, майже через місяць, завдяки проведеній аерофотозйомці місцевості, до якої було залучено розвідувальний літак жандармерії.
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27 08 2021 17:23 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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