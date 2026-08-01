росія пошкодила посольство Литви в Києві: Вільнюс викликає представника рф

російська атака на Київ пошкодила будівлю посольства Литви.

Будівля посольства Литви в Києві зазнала пошкоджень під час російської атаки на українську столицю. У відповідь Міністерство закордонних справ Литви викличе представника росії у Вільнюсі.

Про це йдеться у заяві МЗС Литви в соцмережі X (Twitter).

У відомстві зазначили, що російські ракети впали лише за кілька метрів від будівлі дипломатичної місії.

"Під час російських атак на Київ було пошкоджено і посольство Литви. Ракети влучили всього за кілька метрів від посольства. На щастя, наші співробітники не постраждали", – йдеться у заяві.

У МЗС повідомили, що у суботу викличуть представника росії у Вільнюсі.

Литовське зовнішньополітичне відомство також заявило, що масовані російські удари свідчать про відсутність у Кремля наміру припинити війну чи вести змістовні переговори.

"Мета Кремля залишається незмінною: руйнування, смерть і залякування. Відповідь очевидна: необхідно посилити тиск на росію за допомогою жорсткіших санкцій та наростити підтримку України", – наголосили у МЗС Литви.

У ніч проти 1 серпня росія атакувала Київ балістичними ракетами.