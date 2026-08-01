Київ звернувся до Лондона щодо ракет для ППО

На тлі посилення російських атак Україна попросила Велику Британію збільшити підтримку у сфері ППО та надати засоби для протидії дронам і авіації рф.

Україна та Велика Британія обговорили розширення військової підтримки Києва, зокрема посилення протиповітряної оборони, постачання ракет для боротьби з російською авіацією та розвиток нових оборонних технологій.

Про це повідомило Міністерство оборони України за підсумками зустрічі тимчасового виконувача обов’язків глави Міноборони Євгенія Хмари та головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого з начальником Штабу оборони Великої Британії головним маршалом авіації сером Річардом Найтом.

Одним із ключових питань переговорів стало зміцнення української ППО. Київ розраховує на допомогу Лондона у постачанні ракет для зенітних систем, а також ракет Meteor для винищувачів Gripen, які мають підвищити спроможність України протидіяти російським літакам-носіям керованих авіабомб.

"Розраховуємо на допомогу в постачанні ракет для систем ППО, а також ракет Meteor для літаків Gripen для протидії російським носіям КАБів", – заявив Хмара.

Сторони також обговорили передачу Україні антидронових засобів, фінансування яких може здійснюватися за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Окрему увагу приділили розвитку нових оборонних проєктів та технологій. За словами представника Міноборони України, Київ разом із військовим командуванням працює над рішеннями, які мають посилити спроможності українських сил на полі бою, збільшити втрати російських військ та вивести використання безпілотних систем на новий рівень.

Хмара подякував Великій Британії за підтримку України та наголосив, що досвід української армії у веденні сучасної війни може бути корисним для зміцнення оборони партнерів.

"Працюємо для того, щоб Україна, Велика Британія і вся Європа були готові протидіяти сучасним загрозам і викликам майбутнього", – підсумував він.

Крім того, у п’ятницю Зеленський і Венс обговорили посилення ППО України.