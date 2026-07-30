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Париж і Лондон домовилися посилити тиск на рф

30 липня 2026, 14:27
Париж і Лондон домовилися посилити тиск на рф
Фото: з відкритих джерел
Країни готують нові кроки для послаблення російських воєнних можливостей на тлі війни проти України.

Франція та Велика Британія підтвердили намір посилити тиск на росію через її агресію проти України, зокрема шляхом боротьби з так званим тіньовим флотом рф.

Про це йдеться у заяві Міністерства Європи та закордонних справ Франції за підсумками зустрічі глави відомства Жана-Ноеля Барро з британським колегою Едом Мілібендом у Парижі.

"Обидва міністри підтвердили свою рішучу підтримку України та бажання посилити тиск на росію, щоб обмежити її воєнні можливості, зокрема через боротьбу з тіньовим флотом", – зазначили у французькому МЗС.

У відомстві наголосили, що домовленості продовжують роботу в межах Коаліції охочих, саміт якої відбувся 13 липня.

У червні британські військові вперше провели операцію із затримання підсанкційного танкера, пов’язаного з російським тіньовим флотом, у протоці Ла-Манш. Операцію координували з Францією. У Лондоні заявили, що такі заходи мають на меті скоротити доходи та ресурси, які допомагають росії фінансувати війну проти України.

Зустріч у Парижі стала першим візитом Мілібенда до Франції після його призначення міністром закордонних справ Великої Британії. Сторони також обговорили ситуацію на Близькому Сході та співпрацю у забезпеченні свободи судноплавства в Ормузькій протоці.

 
ФранціяВелика Британія

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