Париж і Лондон домовилися посилити тиск на рф
Франція та Велика Британія підтвердили намір посилити тиск на росію через її агресію проти України, зокрема шляхом боротьби з так званим тіньовим флотом рф.
Про це йдеться у заяві Міністерства Європи та закордонних справ Франції за підсумками зустрічі глави відомства Жана-Ноеля Барро з британським колегою Едом Мілібендом у Парижі.
"Обидва міністри підтвердили свою рішучу підтримку України та бажання посилити тиск на росію, щоб обмежити її воєнні можливості, зокрема через боротьбу з тіньовим флотом", – зазначили у французькому МЗС.
У відомстві наголосили, що домовленості продовжують роботу в межах Коаліції охочих, саміт якої відбувся 13 липня.
У червні британські військові вперше провели операцію із затримання підсанкційного танкера, пов’язаного з російським тіньовим флотом, у протоці Ла-Манш. Операцію координували з Францією. У Лондоні заявили, що такі заходи мають на меті скоротити доходи та ресурси, які допомагають росії фінансувати війну проти України.
Зустріч у Парижі стала першим візитом Мілібенда до Франції після його призначення міністром закордонних справ Великої Британії. Сторони також обговорили ситуацію на Близькому Сході та співпрацю у забезпеченні свободи судноплавства в Ормузькій протоці.