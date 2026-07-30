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ЄС схвалив план реформ України для €8,3 млрд

30 липня 2026, 12:01
ЄС схвалив план реформ України для €8,3 млрд
Оновлений план передбачає нові реформи та додаткове фінансування на 2026 рік.

Рада Європейського Союзу затвердила зміни до механізму Ukraine Facility та оновлений «План України», який визначає реформи, необхідні для отримання чергового фінансування. Документ передбачає додаткову підтримку для Києва у розмірі €8,3 млрд на 2026 рік.

Про це оголосили у Раді ЄС.

"План України" є дорожньою картою реформ, виконання яких дозволяє Україні отримувати кошти в межах програми Ukraine Facility. Оновлення передбачає додаткові заходи у сферах верховенства права, боротьби з корупцією та інших напрямках реформування.

Додаткове фінансування у €8,3 млрд надаватиметься через Ukraine Support Loan — кредитний інструмент підтримки України, про який у лютому домовилися Європейський парламент і Рада ЄС.

Механізм Ukraine Facility почав діяти 1 березня 2024 року. Він передбачає понад €50 млрд грантів і позик для підтримки відновлення, реконструкції та модернізації України у 2024–2027 роках.

 
Євросоюзпідтримка України

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