ЄС схвалив план реформ України для €8,3 млрд
Рада Європейського Союзу затвердила зміни до механізму Ukraine Facility та оновлений «План України», який визначає реформи, необхідні для отримання чергового фінансування. Документ передбачає додаткову підтримку для Києва у розмірі €8,3 млрд на 2026 рік.
Про це оголосили у Раді ЄС.
"План України" є дорожньою картою реформ, виконання яких дозволяє Україні отримувати кошти в межах програми Ukraine Facility. Оновлення передбачає додаткові заходи у сферах верховенства права, боротьби з корупцією та інших напрямках реформування.
Додаткове фінансування у €8,3 млрд надаватиметься через Ukraine Support Loan — кредитний інструмент підтримки України, про який у лютому домовилися Європейський парламент і Рада ЄС.
Механізм Ukraine Facility почав діяти 1 березня 2024 року. Він передбачає понад €50 млрд грантів і позик для підтримки відновлення, реконструкції та модернізації України у 2024–2027 роках.