Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

ЄС готує санкції проти понад 1600 компаній за підтримку війни росії

28 липня 2026, 18:37
ЄС готує санкції проти понад 1600 компаній за підтримку війни росії
Сукупний оборот компаній під ударом перевищує $20 млрд.

Євросоюз планує ввести санкції проти понад 1600 компаній, які сприяють війні росії проти України.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Сукупний річний оборот цих компаній перевищує $20 млрд, а кількість їхніх працівників – 265 тис. осіб. Якщо пакет буде затверджено, це означатиме 50-відсоткове збільшення кількості суб'єктів, на які ЄС наклав санкції за час повномасштабної війни.

Ця пропозиція є останньою спробою ЄС тиснути на путіна та змусити його до переговорів. Хоча вона значно збільшить кількість підсанкційних компаній, вплив буде меншим, ніж від попередніх пакетів, спрямованих проти російської нафтової галузі та банківської системи. Єврочиновники повідомили послам, що планують поширити пропозицію протягом найближчих тижнів, а ухвалити її на зустрічі міністрів закордонних справ у жовтні.

Окремо ЄС готує обмежувальні заходи, пов'язані з примусовою депортацією українських дітей, їх також можуть ухвалити восени.

Нагадаємо, посли країн Євросоюзу узгодили зміст 21-го пакета санкцій проти росії. 

санкціі проти росіївійнаЄвросоюз

Останні матеріали

Ракети ще летять, а пального вже бракує. Як українські удари підривають російський тил – Дональд Гілл
Cуспільство
Ракети ще летять, а пального вже бракує. Як українські удари підривають російський тил – Дональд Гілл
Переклад iPress – 28 липня 2026, 20:29
Марко Рубіо хоче захищати Америку. Щоправда від переважно уявних загроз – Макс Бут
Політика
Марко Рубіо хоче захищати Америку. Щоправда від переважно уявних загроз – Макс Бут
Переклад iPress – 28 липня 2026, 15:31
Держава творить ракету, а ракета творить державу. Українська кампанія глибоких ударів і трансформація української держави – Фабіян Гоффманн
Технології
Держава творить ракету, а ракета творить державу. Українська кампанія глибоких ударів і трансформація української держави – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 28 липня 2026, 12:36
Фронт завмер в очікуванні мобілізації в росії. Паливна криза поглиблюється, а в Криму готуються до евакуації – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Фронт завмер в очікуванні мобілізації в росії. Паливна криза поглиблюється, а в Криму готуються до евакуації – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 28 липня 2026, 09:53
Кремлівський
Політика
Кремлівський "раут" Кеша Пателя. Не діліться секретами з американцями – невідомо, що вони з ними зроблять – Едвард Лукас
Переклад iPress – 27 липня 2026, 16:49
Ми закохалися в дрони. Але вони – не єдина відповідь – Елізабет Бро
Технології
Ми закохалися в дрони. Але вони – не єдина відповідь – Елізабет Бро
Переклад iPress – 27 липня 2026, 12:44
Найгірший тиждень стає значно кращим завдяки призначенню Драпатого. Але не найкращим – Філліпс О'Брайен
Політика
Найгірший тиждень стає значно кращим завдяки призначенню Драпатого. Але не найкращим – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 27 липня 2026, 09:40
Повна хронологія справи
Політика
Повна хронологія справи "Трамп – росія". Секс, брехня та відео – Крейг Анґер
Переклад iPress – 24 липня 2026, 15:52
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється