ЄС готує санкції проти понад 1600 компаній за підтримку війни росії

Сукупний оборот компаній під ударом перевищує $20 млрд.

Євросоюз планує ввести санкції проти понад 1600 компаній, які сприяють війні росії проти України.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Сукупний річний оборот цих компаній перевищує $20 млрд, а кількість їхніх працівників – 265 тис. осіб. Якщо пакет буде затверджено, це означатиме 50-відсоткове збільшення кількості суб'єктів, на які ЄС наклав санкції за час повномасштабної війни.

Ця пропозиція є останньою спробою ЄС тиснути на путіна та змусити його до переговорів. Хоча вона значно збільшить кількість підсанкційних компаній, вплив буде меншим, ніж від попередніх пакетів, спрямованих проти російської нафтової галузі та банківської системи. Єврочиновники повідомили послам, що планують поширити пропозицію протягом найближчих тижнів, а ухвалити її на зустрічі міністрів закордонних справ у жовтні.

Окремо ЄС готує обмежувальні заходи, пов'язані з примусовою депортацією українських дітей, їх також можуть ухвалити восени.

Нагадаємо, посли країн Євросоюзу узгодили зміст 21-го пакета санкцій проти росії.