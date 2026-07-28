ЄС впевнений у законності санкцій проти дружини Пєскова

Вона намагається скасувати обмеження через Європейський суд

Брюссель не сумнівається у правомірності санкцій проти Тетяни Навки – дружини речника кремля Дмитра Пєскова.

Про це заявив речник Єврокомісії Ануар ель Ануні.

ЄС "дуже впевнений" у законності рішення. "Тетяна Навка є співвласницею компаній і майна, розташованих зокрема в Криму, незаконно анексованому росією. Крім того, вона повʼязана з підсанкційною особою Дмитром Пєсковим", – зазначив речник. Навка потрапила під санкції ЄС у червні 2022 року разом із дітьми Пєскова. Обмеження передбачають заборону на в'їзд до ЄС та заморожування активів.

Тепер вона намагається скасувати обмеження через Європейський суд, стверджуючи, що підстави для санкцій не були належним чином викладені, та вимагає від Ради ЄС відшкодувати понад €2 млн матеріальних і репутаційних збитків.