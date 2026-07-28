У Львові відбулася позачергова конференція Федерації водного поло України, організована за рішенням президента федерації Олександра Свіщова. Захід став одним із ключових майданчиків для обговорення актуального стану українського водного поло, викликів нового спортивного сезону та перспектив подальшого розвитку цього виду спорту.

У роботі конференції взяли участь представники регіональних федерацій, тренери, спортсмени, судді та члени спортивної спільноти. Під час відкритого обговорення учасники порушили питання, які безпосередньо впливають на розвиток водного поло в Україні, зокрема організацію всеукраїнських змагань, підготовку спортсменів, удосконалення системи суддівства та підтримку тренерського корпусу.

Президент Федерації водного поло України Олександр Свіщов наголосив, що ефективний розвиток виду спорту можливий лише за умови постійного діалогу між федерацією, регіонами та професійною спортивною спільнотою. Саме тому формат позачергової конференції дозволив не лише підбити підсумки проведеної роботи, а й спільно визначити подальші кроки розвитку.

Особливу увагу під час конференції приділили розвитку юнацького та юніорського водного поло. Учасники відзначили, що саме системна робота з молодими спортсменами є основою майбутніх успіхів українських клубів і національних збірних. Окремо обговорювалися питання календаря всеукраїнських змагань, підвищення рівня суддівства та створення більш ефективних умов для роботи тренерів.

За результатами обговорення було визначено кілька пріоритетних напрямів, які Федерація водного поло України реалізовуватиме у наступному спортивному сезоні. Йдеться про вдосконалення організації національних турнірів, розвиток системи підготовки спортсменів, підтримку дитячо-юнацького спорту, а також посилення взаємодії між центральною федерацією та регіональними осередками.

Як зазначив Олександр Свіщов, рішення, ухвалені під час конференції, мають стати основою для подальшої модернізації роботи федерації. За його словами, відкритий обмін думками між усіма учасниками спортивного процесу дозволяє швидше реагувати на актуальні виклики та формувати довгострокову стратегію розвитку українського водного поло.

Позачергова конференція підтвердила готовність Федерації водного поло України працювати над підвищенням якості проведення змагань, розвитком молодих спортсменів та зміцненням позицій України на міжнародній спортивній арені. Визначені пріоритети стануть основою діяльності федерації у найближчому сезоні та сприятимуть подальшому розвитку цього виду спорту.

Про Олександра Свіщова

Олександр Свіщов — президент Федерації водного поло України, український спортивний функціонер, який послідовно займається розвитком водного поло в Україні. Під його керівництвом федерація працює над удосконаленням системи національних змагань, розвитком дитячо-юнацького спорту, підтримкою тренерів і суддівського корпусу, а також зміцненням міжнародної співпраці. Одним із пріоритетів діяльності Олександра Свіщова є створення сучасної системи розвитку водного поло, що забезпечить конкурентоспроможність українських спортсменів на міжнародному рівні.