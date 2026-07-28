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Чехія розробляє крилаті ракети Narwhal із дальністю 600 км

28 липня 2026, 13:56
Чехія розробляє крилаті ракети Narwhal із дальністю 600 км
Фото з відкритих джерел
Нова зброя матиме бойову частину масою 200 кг.

Чеська технологічна компанія LPP Holding розширює програму розробки крилатих ракет Narwhal. Після випробувань найменшої версії виробник працює над двома потужнішими варіантами, які отримають більші бойові частини та збережуть високі льотні характеристики.

Про це інформує чеська газета Denik.

Першою в межах програми Narwhal випробування пройшла найменша ракета Narwhal 140. Згодом компанія представила плани щодо створення більших версій, середньої моделі та найбільшої Narwhal 540, яку вперше показали на виставці Eurosatory у Парижі.

Найпотужніший варіант має отримати бойову частину масою близько 200 кілограмів. Середня версія буде оснащена меншою боєголовкою, однак також матиме збільшені можливості порівняно з базовою моделлю.

За даними LPP Holding, нові ракети зможуть розвивати швидкість близько 750 кілометрів на годину та матимуть дальність польоту приблизно 640 кілометрів.

Розробка Narwhal базується на технологіях безпілотної платформи MTS, яку компанія представила у 2025 році. Серед ключових особливостей – використання штучного інтелекту, стійкість до засобів радіоелектронної боротьби та можливість виконання польотів без сигналу GPS.

Саме ці технології LPP Holding планує інтегрувати у майбутні версії крилатих ракет Narwhal.

Нагадаємо, що Чехія передала Україні майже 2 млн боєприпасів у 2025 році

 

Чехіяракети

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