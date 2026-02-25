Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Чехія передала Україні майже 2 млн боєприпасів у 2025 році

25 лютого 2026, 13:45
Україна отримала майже половину всіх великокаліберних боєприпасів, а на 2026 рік уже виділено 880 тисяч одиниць.

Радник з національної безпеки Чехії Гінек Кмонічек повідомив, що Україна отримала від Чехії 1,96 млн одиниць великокаліберних боєприпасів у 2025 році в рамках так званої "снарядної ініціативи".

Про це інформує Radio Prague.

"Ця ініціатива покрила близько 48% усіх поставок боєприпасів до України минулого року", - зазначив Кмонічек під час слухань у Сенаті. 

За його словами, на 2026 рік забезпечено фінансування приблизно 880 тисяч одиниць боєприпасів.

"Ми активно шукаємо додаткових спонсорів та донорів, щоб досягти загальної суми від 2,5 до 5 млрд чеських крон", - додав радник.

Нагадаємо, що до обрання прем’єром Чехії Андрей Бабіш обіцяв скасувати "снарядну ініціативу", проте після зустрічі "коаліції рішучих" у Парижі заявив, що її реалізація може продовжуватися за умови фінансування іншими державами.

 
Чехіяснарядипідтримка України

