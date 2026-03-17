ООН закликає розслідувати удари Ізраїлю по цивільних об'єктах у Лівані

Управління ООН з прав людини заявило 17 березня, що ізраїльські авіаудари по житлових будинках, переміщеним особам та медичним працівникам у Лівані викликають занепокоєння з точки зору міжнародного права та можуть кваліфікуватися як воєнні злочини.

Ізраїльські військові здійснюють авіаудари в Лівані з того часу, як підтримуване Іраном шиїтське мусульманське угруповання "Хезболла" обстріляло Ізраїльракетами з Лівану на початку американо-ізраїльської війни проти Ірану.

Про це пише Reuters.

Згідно з даними ліванської влади, внаслідок авіаударів Ізраїлю в Лівані загинуло щонайменше 886 людей, а понад 1 мільйон з них були змушені покинути свої домівки.

"Ізраїльські авіаудари зруйнували цілі житлові будинки в густонаселених міських районах, часто разом гинуть члени однієї сім'ї, включаючи жінок і дітей", — заявив журналістам у Женеві речник Управління ООН з прав людини Тамін Аль-Хітан.

Управління ООН з прав людини закликало до розслідування смертельних ударів по переміщених особах, які переховувалися в наметах уздовж набережної Бейрута, та по медичному центру в місті Бінт-Джбейль.

"Міжнародне право чітко стверджує, що навмисний напад на цивільних осіб або цивільні об'єкти є воєнним злочином", — додав речник.

Ізраїльські військові заявили, що їхня мета — атака на інфраструктуру "Хезболли", і називають "наземну" операцію, яку вони розпочали в Лівані, оборонними зусиллями для захисту півночі Ізраїлю від нападів "Хезболли".

Натомість "Хезболла" стверджує, що їхні атаки спрямовані на помсту за вбивство верховного лідера Ірану під час війни.