Трамп різко розкритикував Нетаньягу через удари по Лівану – ЗМІ

02 червня 2026, 11:06
Між Трампом і Нетаньягу відбулася напружена телефонна розмова, під час якої президент США висловив невдоволення ескалацією в Лівані.

Президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови різко висловився на адресу прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу через удари Армії оборони Ізраїлю по території Лівану.

Про це повідомляє Axios із посиланням на поінформовані джерела.

За їхніми даними, розмова між лідерами була емоційною та супроводжувалася різкими висловлюваннями з боку Трампа, який висловив невдоволення ескалацією ситуації.

Джерела стверджують, що президент США назвав Нетаньягу "божевільним" і звинуватив його в невдячності, а також намагався переконати утриматися від ударів по Бейруту.

"Ти, чорт забирай, божевільний. Якби не я, ти б сидів у в’язниці. Я рятую твою дупу. Тепер тебе всі ненавидять. Через це всі ненавидять Ізраїль", – навів слова Трампа один зі співрозмовників Axios.

За інформацією джерел, Трамп також був розлючений і в різкий момент запитав Нетаньягу: "Що ти в біса робиш?".

Водночас у Білому домі вважають, що ізраїльська ескалація в Лівані може ускладнити дипломатичні зусилля США щодо регіону, зокрема переговори з Іраном.

Нетаньягу після розмови заявив, що Ізраїль продовжить операції на півдні Лівану у відповідь на дії угруповання Хезболла, якщо обстріли не припиняться.

Раніше повідомлялося, що напруженість між США та Ізраїлем посилюється на тлі розширення бойових дій у Лівані та ризиків зриву регіональних переговорів.

Також раніше Трамп заявив, що Іран не повідомляв США про припинення діалогу.

 

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється