Польща: дискусія про УПА вплинула на питання вступу України до ЄС

Варшава має розглянути можливість блокування вступу України до ЄС через рішення про присвоєння почесної назви "Героїв УПА" одному з підрозділів ЗСУ.

Лідер польської ультраправої партії "Конфедерація" та віцеспікер Сейму Кшиштоф Босак заявив про необхідність жорсткішого тиску на Україну, зокрема шляхом блокування її вступу до Європейського Союзу через присвоєння українському підрозділу назви "імені Героїв УПА".

Про це він сказав в ефірі радіо RMF24.

За словами Босака, Польща повинна офіційно заявити про готовність блокувати євроінтеграцію України, доки Київ, на його думку, не відмовиться від культу злочинців і не забезпечить повний доступ до ексгумацій жертв Волинської трагедії.

Його заява стала реакцією на рішення президента України Володимира Зеленського присвоїти почесне найменування імені Героїв УПА Окремому центру спеціальних операцій "Північ" Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Босак також заявив, що Польща має розглянути додаткові кроки тиску на Україну, зокрема скорочення фінансової та технічної підтримки.

Серед можливих заходів він згадав припинення оплати Starlink, який використовується українськими військовими, а також відмову від участі Польщі у спільних європейських механізмах запозичень для підтримки України.

"Польща повинна відмовитися від попередніх рішень уряду щодо запозичень на користь України…", – заявив політик, критикуючи чинні формати фінансової підтримки.

Він також стверджує, що нинішня політика польської влади призвела до ситуації, коли в Україні нібито недостатньо поважають польських політиків.

Нагадаємо, раніше польський президент Кароль Навроцький заявив про намір домагатися перегляду державних відзнак, наданих президенту України Володимиру Зеленському, у зв’язку з тією ж темою. Також у Бюро міжнародної політики президента Польщі Марчин Пшидач наголошував, що український президент має перепросити за рішення щодо назви підрозділу.