Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У Модові заявили про можливість об’єднання з Румунією в разі зупинки шляху до ЄС

02 червня 2026, 12:29
У Модові заявили про можливість об’єднання з Румунією в разі зупинки шляху до ЄС
Фото: ria.ru
У Кишиневі заявили, що розглядають сценарій об’єднання з Румунією як альтернативу євроінтеграції, якщо переговори про вступ до ЄС не дадуть результату.

Влада Молдови розглядає можливість об’єднання з Румунією як альтернативний сценарій у разі, якщо процес вступу країни до Європейського Союзу буде заблокований або суттєво ускладнений.

Про це в інтерв’ю Euractiv заявив віцепрем’єр-міністр Молдови Еуджен Осмоческу.

За його словами, такий варіант розглядається як ''план Б'' на випадок, якщо переговори про вступ до ЄС не будуть успішно завершені після 2028 року. Водночас уряд Молдови наголошує, що пріоритетом залишається підписання угоди про вступ до ЄС у встановлені строки.

Осмоческу підкреслив, що євроінтеграційний курс країни залишається основним напрямом політики, однак у разі його зупинки політичне керівництво може розглянути альтернативні варіанти розвитку.

Коментуючи ризики, пов’язані з тим, що заявка Молдови на вступ до ЄС розглядається паралельно з Україною, він зазначив, що процес розширення Євросоюзу має базуватися на принципі заслуг. Віцепрем’єр також заявив про необхідність чітких сигналів з боку Брюсселя для підтримки внутрішньої стабільності в країні.

Він додав, що Молдова стикається з гібридними загрозами з боку рф, які спрямовані на зниження підтримки євроінтеграції серед населення.

Переговори про вступ Молдови до ЄС офіційно розпочалися 25 червня 2024 року.

У січні 2026 року президентка Молдови Мая Санду заявила, що підтримала б ідею об’єднання з Румунією у разі проведення референдуму, однак соціологічні опитування свідчать про низьку підтримку цієї ідеї серед населення. За даними IMAS (червень 2025 року), 62% громадян виступають проти об’єднання, тоді як 28% - підтримують.

Окремі румунські політики, зокрема радник президента Румунії з питань діаспори Євген Томак, заявляли про готовність обговорювати такий сценарій у разі його актуалізації з боку Кишинева.

 
РумуніяМолдоваЄвросоюз

Останні матеріали

Повна хронологія справи
Політика
Повна хронологія справи "Трамп – росія". Найбільший провал американської контррозвідки в історії США – Крейг Анґер
Переклад iPress – 02 червня 2026, 14:09
Операція
Політика
Операція "Павутина" досі відлунює в росії. Її уроки стали попередженням для всього Заходу – CEPA
Переклад iPress – 02 червня 2026, 11:44
Україна б’є по російській логістиці й уже змінює ситуацію на фронті. Але перевагу треба використати, поки москва не адаптувалася – Дональд Гілл
Cуспільство
Україна б’є по російській логістиці й уже змінює ситуацію на фронті. Але перевагу треба використати, поки москва не адаптувалася – Дональд Гілл
Переклад iPress – 02 червня 2026, 08:19
Барделла проти Меланшона. Кошмарний сценарій для Брюсселя на французьких виборах може стати реальністю – Politico
Політика
Барделла проти Меланшона. Кошмарний сценарій для Брюсселя на французьких виборах може стати реальністю – Politico
Переклад iPress – 01 червня 2026, 15:33
Скільки балістичних ракет виробляє росія? Оцінка обсягів виробництва 9М723
Технології
Скільки балістичних ракет виробляє росія? Оцінка обсягів виробництва 9М723 "Іскандер-М" та Х-47М2 "Кинджал" – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 01 червня 2026, 12:52
Зруйнувати російську економіку й воєнну логістику. стратегія України в кампанії далекобійних і середньодальних ударів – Філліпс О'Брайен
Політика
Зруйнувати російську економіку й воєнну логістику. стратегія України в кампанії далекобійних і середньодальних ударів – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 01 червня 2026, 09:19
Як перемогти путіна. Не робіть нічого зайвого – просто тримайтеся – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Як перемогти путіна. Не робіть нічого зайвого – просто тримайтеся – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 29 травня 2026, 13:58
Українські діти, стадіони Ла Ліги та соціальна місія. Як Betking Foundation реалізує
Cуспільство
Українські діти, стадіони Ла Ліги та соціальна місія. Як Betking Foundation реалізує "Королівську подорож" під час війни
29 травня 2026, 13:11
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється