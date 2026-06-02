У Модові заявили про можливість об’єднання з Румунією в разі зупинки шляху до ЄС

У Кишиневі заявили, що розглядають сценарій об’єднання з Румунією як альтернативу євроінтеграції, якщо переговори про вступ до ЄС не дадуть результату.

Влада Молдови розглядає можливість об’єднання з Румунією як альтернативний сценарій у разі, якщо процес вступу країни до Європейського Союзу буде заблокований або суттєво ускладнений.

Про це в інтерв’ю Euractiv заявив віцепрем’єр-міністр Молдови Еуджен Осмоческу.

За його словами, такий варіант розглядається як ''план Б'' на випадок, якщо переговори про вступ до ЄС не будуть успішно завершені після 2028 року. Водночас уряд Молдови наголошує, що пріоритетом залишається підписання угоди про вступ до ЄС у встановлені строки.

Осмоческу підкреслив, що євроінтеграційний курс країни залишається основним напрямом політики, однак у разі його зупинки політичне керівництво може розглянути альтернативні варіанти розвитку.

Коментуючи ризики, пов’язані з тим, що заявка Молдови на вступ до ЄС розглядається паралельно з Україною, він зазначив, що процес розширення Євросоюзу має базуватися на принципі заслуг. Віцепрем’єр також заявив про необхідність чітких сигналів з боку Брюсселя для підтримки внутрішньої стабільності в країні.

Він додав, що Молдова стикається з гібридними загрозами з боку рф, які спрямовані на зниження підтримки євроінтеграції серед населення.

Переговори про вступ Молдови до ЄС офіційно розпочалися 25 червня 2024 року.

У січні 2026 року президентка Молдови Мая Санду заявила, що підтримала б ідею об’єднання з Румунією у разі проведення референдуму, однак соціологічні опитування свідчать про низьку підтримку цієї ідеї серед населення. За даними IMAS (червень 2025 року), 62% громадян виступають проти об’єднання, тоді як 28% - підтримують.

Окремі румунські політики, зокрема радник президента Румунії з питань діаспори Євген Томак, заявляли про готовність обговорювати такий сценарій у разі його актуалізації з боку Кишинева.