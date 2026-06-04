Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

ЄС готує пакет економічної підтримки Вірменії на €50 млн після російських санкцій

04 червня 2026, 14:57
ЄС готує пакет економічної підтримки Вірменії на €50 млн після російських санкцій
джерело x.com/vonderleyen
Фон дер Ляєн назвала торговельний тиск москви "економічним примусом".

Єврокомісія готує пакет економічної підтримки Вірменії щонайменше на 50 мільйонів євро у відповідь на торговельні обмеження, запроваджені росією проти Єревана.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після розмови з прем'єром Вірменії Ніколом Пашиняном, повідомляє Reuters.

"Поширюючи експортні обмеження на вірменську продукцію, москва використовує економічні відносини як зброю для політичного тиску. Ми дуже добре знаємо цей сценарій. Ось чому Європа твердо стоїть на боці Вірменії", – заявила фон дер Ляєн, назвавши дії росії "економічним примусом" та неприйнятними.

Тиск на Єреван відбувається на тлі президентських виборів у Вірменії. За даними Reuters, кремль проводить дезінформаційні кампанії на користь проросійських кандидатів і планує організувати перевезення десятків тисяч російських вірмен для участі в голосуванні, аби перешкодити перемозі Пашиняна, який послідовно переорієнтовує країну на Захід.

ВірменіясанкціїЄвросоюзУрсула фон дер Ляєнросія окупанти

Останні матеріали

Сучасна війна та системний дефіцит навчання. Частина 1 – Мік Раян
Політика
Сучасна війна та системний дефіцит навчання. Частина 1 – Мік Раян
Переклад iPress – 04 червня 2026, 14:32
Політика
"Одна нація" дала тріщину. Чому Анкара й Баку дедалі менше довіряють одне одному – Ельдар Мамедов
Переклад iPress – 04 червня 2026, 12:34
Дим і вразливість росії. Форум путіна про
Політика
Дим і вразливість росії. Форум путіна про "стабільне майбутнє" накрили українські дрони – The Times
Переклад iPress – 04 червня 2026, 08:44
Надійні шини за прийнятними цінами
LifeStyle
Надійні шини за прийнятними цінами
03 червня 2026, 16:16
Чому Трамп обрав
Політика
Чому Трамп обрав "малого Трампа" керувати розвідкою. Білл Пулте прийшов не з досвідом, а з відданістю президенту – Wall Street Journal
Переклад iPress – 03 червня 2026, 15:20
росія будує власний клуб впливу. Кремль залучає церкву, розвідку й дипломатію – Андрєй Солдатов та Іріна Бороган
Політика
росія будує власний клуб впливу. Кремль залучає церкву, розвідку й дипломатію – Андрєй Солдатов та Іріна Бороган
Переклад iPress – 03 червня 2026, 11:35
Україна поки тримає ініціативу в технологічній гонці війни. Lima Quant, Starlink і дрони дають перевагу, яку не можна змарнувати – Дональд Гілл
Технології
Україна поки тримає ініціативу в технологічній гонці війни. Lima Quant, Starlink і дрони дають перевагу, яку не можна змарнувати – Дональд Гілл
Переклад iPress – 03 червня 2026, 10:49
Повна хронологія справи
Політика
Повна хронологія справи "Трамп – росія". Найбільший провал американської контррозвідки в історії США – Крейг Анґер
Переклад iPress – 02 червня 2026, 14:09
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється