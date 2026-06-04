ЄС готує пакет економічної підтримки Вірменії на €50 млн після російських санкцій

Фон дер Ляєн назвала торговельний тиск москви "економічним примусом".

Єврокомісія готує пакет економічної підтримки Вірменії щонайменше на 50 мільйонів євро у відповідь на торговельні обмеження, запроваджені росією проти Єревана.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після розмови з прем'єром Вірменії Ніколом Пашиняном, повідомляє Reuters.

"Поширюючи експортні обмеження на вірменську продукцію, москва використовує економічні відносини як зброю для політичного тиску. Ми дуже добре знаємо цей сценарій. Ось чому Європа твердо стоїть на боці Вірменії", – заявила фон дер Ляєн, назвавши дії росії "економічним примусом" та неприйнятними.

Тиск на Єреван відбувається на тлі президентських виборів у Вірменії. За даними Reuters, кремль проводить дезінформаційні кампанії на користь проросійських кандидатів і планує організувати перевезення десятків тисяч російських вірмен для участі в голосуванні, аби перешкодити перемозі Пашиняна, який послідовно переорієнтовує країну на Захід.