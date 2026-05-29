москва пригрозила Вірменії санкціями через євроінтеграцію

29 травня 2026, 20:40
Фото: з відкритих джерел
Економічний тиск на Єреван уже розпочався.

росія, білорусь, Казахстан і Киргизстан зажадали від Вірменії провести загальнонаціональний референдум щодо вибору між вступом до Євросоюзу та збереженням членства в Євразійському економічному союзі. Спільну заяву ухвалили 29 травня на засіданні Вищої Євразійської економічної ради в Астані.

Про це повідомляє DW.

"Поділяємо позицію про необхідність проведення в Республіці Вірменія в якомога короткі терміни загальнонаціонального референдуму про вступ до Євросоюзу або подальше перебування у складі Євразійського економічного союзу", – йдеться в документі, опублікованому на сайті Кремля.

Країни ЄАЕС також вказали на "істотні ризики для економічної безпеки" союзу через курс Єревана на євроінтеграцію. Документ містить пряму погрозу: на грудневому засіданні Вищої ради буде розглянуто "можливі наслідки призупинення щодо Вірменії дії Договору про ЄАЕС".

Економічний тиск на Єреван уже розпочався. Россільгоспнагляд заборонив ввезення низки вірменських товарів – мінеральної води, овочів і коньяку. Міністерство енергетики росії погрожує розірвати угоду про безмитне постачання до Вірменії нафтопродуктів, природного газу та необроблених алмазів.

Представник Вірменії на засіданні заявив, що країна має намір і надалі "сумлінно брати участь у роботі Союзу", однак ця позиція, схоже, не задовольнила партнерів по ЄАЕС.

Паралельно росія посилює тиск напередодні парламентських виборів у Вірменії. За даними Reuters, кремль проводить дезінформаційні кампанії на підтримку проросійських кандидатів і планує організувати перевезення десятків тисяч російських вірмен для участі в голосуванні, аби перешкодити перемозі прем'єра Нікола Пашиняна, який переорієнтовує країну на Захід.

