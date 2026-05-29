Британія посилює захист підводних кабелів через загрозу з боку росії

Минулого місяця Лондон заявив про викриття російської підводної активності поблизу критичної інфраструктури.

Велика Британія запроваджує суворіші покарання за пошкодження підводних інтернет-кабелів, включно з можливим тюремним ув'язненням для судновласників та операторів, які діяли через необережність.

Про це заявила міністерка телекомунікацій Ліз Ллойд.

Підводні кабелі забезпечують понад 99% міжнародного інтернет-трафіку та щоденні фінансові операції у Великій Британії на суму понад 1,4 трлн фунтів стерлінгів. Чинне законодавство, якому понад 140 років, буде оновлено для усунення правових прогалин і підвищення ефективності реагування на інциденти.

"У міру зростання ворожої активності з боку росії та інших країн захист цих кабелів стає важливішим ніж будь-коли для нашої економіки, безпеки та повсякденного життя", – заявила Ллойд.

Поштовхом для реформи стало загострення безпекової ситуації. Минулого місяця Лондон заявив про викриття російської підводної активності поблизу критичної інфраструктури, яку вважають частиною ширшої прихованої операції. За навмисний саботаж з боку ворожої держави вже передбачено довічне ув'язнення, однак нові закони охоплять також використання посередників державними суб'єктами та випадки необережного пошкодження.

Окремо уряд займеться зниженням ризиків випадкових інцидентів, зокрема від рибальської діяльності та суден, що тягнуть якорі. Саме такі випадки становлять переважну більшість усіх пошкоджень кабелів. Крім того, влада консультується з галуззю щодо створення ремонтного судна під британським прапором – рішення щодо цього очікується до кінця року.