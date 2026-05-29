Українські дрони паралізують "сухопутний міст" росії до Криму – Politico

29 травня 2026, 21:59
Українські дрони паралізують
Траса забезпечує постачання як анексованого півострова, так і російського угруповання на південному фронті.

Масове застосування дронів середньої дальності дозволило Збройним силам України фактично взяти під контроль федеральну трасу Р-280 "Новоросія" – головний сухопутний коридор, що зв'язує окупований Крим з материковою росією.

Про це пише Politico.

Траса забезпечує постачання як анексованого півострова, так і російського угруповання на південному фронті – на Херсонщині та Запоріжжі. З початку весни українські безпілотники придушили російську ППО в регіоні, після чого отримали можливість вільно діяти на всій глибині окупованих територій. Тепер дістатися траси, що пролягає за 100 км від лінії фронту, для українських БПЛА – справа однієї години.

Видання зазначає, що масовані удари по російських шляхах постачання свідчать про якісне зростання можливостей українського безпілотного виробництва. Завдяки цьому Київ суттєво зменшив залежність від постачань зброї союзниками.

За оцінкою Інституту вивчення війни, системні удари по автошляхах у поєднанні з постійними бомбардуваннями складів, командних центрів, логістичних маршрутів і систем ППО обмежують здатність росії перекидати війська та техніку на фронт. Внаслідок цього темпи просування російських сил на південному напрямку суттєво впали порівняно з попередніми роками.

