Греція готує ноту протесту Україні через морський дрон

Дипломатичні відносини між Грецією та Україною загострилися після інциденту з українським морським безпілотником, виявленим рибалками поблизу грецького острова Лефкада. Найближчими днями Афіни готуються подати Києву офіційну ноту протесту.

Про це повідомляє Euractiv із посиланням на дипломатичні джерела.

За даними грецьких ЗМІ, дрон перевозив 100 кг вибухівки і, як вважають, втратив керування. Грецькі чиновники підозрюють, що безпілотник призначався для атаки на російський тіньовий флот у Середземному морі. Київ повідомив, що розслідує інцидент.

Інцидент спричинив серйозний політичний резонанс. Міністр оборони Греції Нікос Дендіас заявив, що "Україна винна нам величезне вибачення", а Афіни попередили, що не допустять перетворення Середземного моря на театр військових дій. Грецькі чиновники також висловили занепокоєння можливими наслідками для туристичної галузі, яка залежить від безпечного заходу круїзних лайнерів. Міністр закордонних справ Греції Георгіос Герапетрітіс окремо поінформував про ситуацію главу зовнішньої політики ЄС Каю Каллас.

Частина українських політиків відкинула критику на адресу Києва, закликавши Грецію звернути увагу на росію як справжнє джерело загрози.

Криза поглибила й без того існуючі суперечності. Інцидент фактично поставив хрест на планах спільного греко-українського виробництва морських дронів. Переговори зайшли у глухий кут після того, як Київ, за повідомленнями, вимагав права голосу щодо застосування цих систем у майбутніх операціях. Афіни розцінили це як спробу України зберегти гнучкість у відносинах з Туреччиною – країною, з якою Греція перебуває у тривалому морському конфлікті.

Інцидент також відображає ширший розкол у Європі щодо пріоритетів безпеки: якщо країни Балтії добре розуміють російську загрозу, то Греція вважає, що східноєвропейські партнери недооцінюють турецький чинник для Афін і Нікосії.