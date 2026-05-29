Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Греція готує ноту протесту Україні через морський дрон

29 травня 2026, 20:01
Греція готує ноту протесту Україні через морський дрон
ОП
Цей інцидент викликав політичний резонанс у Греції.

Дипломатичні відносини між Грецією та Україною загострилися після інциденту з українським морським безпілотником, виявленим рибалками поблизу грецького острова Лефкада. Найближчими днями Афіни готуються подати Києву офіційну ноту протесту.

Про це повідомляє Euractiv із посиланням на дипломатичні джерела.

За даними грецьких ЗМІ, дрон перевозив 100 кг вибухівки і, як вважають, втратив керування. Грецькі чиновники підозрюють, що безпілотник призначався для атаки на російський тіньовий флот у Середземному морі. Київ повідомив, що розслідує інцидент.

Інцидент спричинив серйозний політичний резонанс. Міністр оборони Греції Нікос Дендіас заявив, що "Україна винна нам величезне вибачення", а Афіни попередили, що не допустять перетворення Середземного моря на театр військових дій. Грецькі чиновники також висловили занепокоєння можливими наслідками для туристичної галузі, яка залежить від безпечного заходу круїзних лайнерів. Міністр закордонних справ Греції Георгіос Герапетрітіс окремо поінформував про ситуацію главу зовнішньої політики ЄС Каю Каллас.

Частина українських політиків відкинула критику на адресу Києва, закликавши Грецію звернути увагу на росію як справжнє джерело загрози.

Криза поглибила й без того існуючі суперечності. Інцидент фактично поставив хрест на планах спільного греко-українського виробництва морських дронів. Переговори зайшли у глухий кут після того, як Київ, за повідомленнями, вимагав права голосу щодо застосування цих систем у майбутніх операціях. Афіни розцінили це як спробу України зберегти гнучкість у відносинах з Туреччиною – країною, з якою Греція перебуває у тривалому морському конфлікті.

Інцидент також відображає ширший розкол у Європі щодо пріоритетів безпеки: якщо країни Балтії добре розуміють російську загрозу, то Греція вважає, що східноєвропейські партнери недооцінюють турецький чинник для Афін і Нікосії.

Греціяморський дронвійна в Україні

Останні матеріали

Як перемогти путіна. Не робіть нічого зайвого – просто тримайтеся – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Як перемогти путіна. Не робіть нічого зайвого – просто тримайтеся – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 29 травня 2026, 13:58
Українські діти, стадіони Ла Ліги та соціальна місія. Як Betking Foundation реалізує
Cуспільство
Українські діти, стадіони Ла Ліги та соціальна місія. Як Betking Foundation реалізує "Королівську подорож" під час війни
29 травня 2026, 13:11
Вірменія обирає між росією та Заходом. Вибори після втрати Нагірного Карабаху визначать курс країни – CEPA
Політика
Вірменія обирає між росією та Заходом. Вибори після втрати Нагірного Карабаху визначать курс країни – CEPA
Переклад iPress – 29 травня 2026, 12:09
Ми спостерігаємо занепад США у реальному часі. Вашингтон дедалі частіше ігнорують і вороги, і союзники – Філліпс О'Брайен
Політика
Ми спостерігаємо занепад США у реальному часі. Вашингтон дедалі частіше ігнорують і вороги, і союзники – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 29 травня 2026, 08:20
Велика перемога росії. Трамп робить крок до скорочення бомбардувальників, підводних човнів і бойових кораблів, які США надають НАТО – Ольга Лаутман
Політика
Велика перемога росії. Трамп робить крок до скорочення бомбардувальників, підводних човнів і бойових кораблів, які США надають НАТО – Ольга Лаутман
Переклад iPress – 28 травня 2026, 16:37
Людина у високому замку. Принагідна рецензія на книжку – Тімоті Снайдер
Хліб та Видовища
Людина у високому замку. Принагідна рецензія на книжку – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 28 травня 2026, 12:44
Американський спосіб ведення війни більше не працює. Найпотужніша армія світу програє, коли сила замінює стратегію – Іво Даалдер
Політика
Американський спосіб ведення війни більше не працює. Найпотужніша армія світу програє, коли сила замінює стратегію – Іво Даалдер
Переклад iPress – 28 травня 2026, 08:19
Британська розвідка попереджає про зухвалішу російську загрозу. Кремль переносить війну проти України на ширший європейський фронт – New York Times
Політика
Британська розвідка попереджає про зухвалішу російську загрозу. Кремль переносить війну проти України на ширший європейський фронт – New York Times
Переклад iPress – 27 травня 2026, 15:54
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється