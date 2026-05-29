Зеленський прокоментував удар російського дрона по житловому будинку Румунії

Український президент закликав посилити тиск на росію.

Президент України Володимир Зеленський висловив підтримку Румунії після того, як російський дрон вдарив по житловій багатоповерхівці в муніципалітеті Галац.

Про це він написав у соцмережі X.

"Бажаємо якнайшвидшого одужання пораненим. Ми готові підтримати Румунію будь-яким необхідним чином за цих обставин", – заявив президент.

Зеленський також закликав посилити тиск на росію та висловив сподівання, що нові санкційні заходи Європейського Союзу будуть достатньо жорсткими, аби москва відчула, що її удари обертаються для неї значними втратами.