Зеленський прокоментував удар російського дрона по житловому будинку Румунії
29 травня 2026, 14:55
фото: Володимир Зеленський / Telegram
Український президент закликав посилити тиск на росію.
Президент України Володимир Зеленський висловив підтримку Румунії після того, як російський дрон вдарив по житловій багатоповерхівці в муніципалітеті Галац.
Про це він написав у соцмережі X.
"Бажаємо якнайшвидшого одужання пораненим. Ми готові підтримати Румунію будь-яким необхідним чином за цих обставин", – заявив президент.
Зеленський також закликав посилити тиск на росію та висловив сподівання, що нові санкційні заходи Європейського Союзу будуть достатньо жорсткими, аби москва відчула, що її удари обертаються для неї значними втратами.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн своєю чергою заявила, що росія перетнула чергову червону лінію і вже триває підготовка 21-го пакету санкцій.
"російський дрон атакував густонаселений район Румунії, поранивши мирних жителів. На території ЄС. Ми висловлюємо повну солідарність з Румунією та її народом. Продовжуючи зміцнювати нашу безпеку та стримування, особливо на східному кордоні, ми й надалі посилюватимемо тиск на росію",– наголосила фон дер Ляєн.
Нагадаємо, російські безпілотники атакували Одеську область України. Один із них залетів до Румунії та врізався в багатоповерхівку в муніципалітеті Галац. Попри наявність дозволу, пілоти літаків, які чергували над країною, дрона не збили. Двоє людей зазнали забоїв, їм надали медичну допомогу. Ще 70 людей евакуювали з постраждалої частини будинку.