Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

США вперше відреагували на удар російського дрона по Румунії

29 травня 2026, 13:35
США вперше відреагували на удар російського дрона по Румунії
Фото: CNN
Після влучання безпілотника в житловий будинок, Вашингтон нагадав про готовність захищати кожен сантиметр території НАТО.

Сполучені Штати засудили вторгнення російського безпілотника на територію Румунії після інциденту в місті Галац, де дрон влучив у житловий будинок. Це стало першою офіційною реакцією США на цей випадок.

Про це повідомив посол США при НАТО Метью Вітакер.

Американський дипломат наголосив, що Вашингтон підтримує Румунію та розцінює появу російського безпілотника на території країни як неприйнятний інцидент.
 
"Ми стоїмо поруч з Румунією та засуджуємо це безрозсудне вторгнення на її територію. Наші думки з пораненими в Галаці. Ми захищатимемо кожен сантиметр території НАТО", – написав Вітакер у соцмережі Х.
 
Інцидент стався в ніч проти 29 травня. Російський безпілотник перетнув кордон Румунії та влучив у житловий будинок у місті Галац. Унаслідок удару постраждали люди, а будівля зазнала пошкоджень.
 
Напередодні румунські військові пояснили, чому не змогли збити безпілотник до його падіння. За словами представників Міноборони Румунії, часу на реагування було недостатньо, а дії військових додатково обмежували чинні юридичні процедури.

 

Румуніявійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Як перемогти путіна. Не робіть нічого зайвого – просто тримайтеся – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Як перемогти путіна. Не робіть нічого зайвого – просто тримайтеся – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 29 травня 2026, 13:58
Українські діти, стадіони Ла Ліги та соціальна місія. Як Betking Foundation реалізує
Cуспільство
Українські діти, стадіони Ла Ліги та соціальна місія. Як Betking Foundation реалізує "Королівську подорож" під час війни
29 травня 2026, 13:11
Вірменія обирає між росією та Заходом. Вибори після втрати Нагірного Карабаху визначать курс країни – CEPA
Політика
Вірменія обирає між росією та Заходом. Вибори після втрати Нагірного Карабаху визначать курс країни – CEPA
Переклад iPress – 29 травня 2026, 12:09
Ми спостерігаємо занепад США у реальному часі. Вашингтон дедалі частіше ігнорують і вороги, і союзники – Філліпс О'Брайен
Політика
Ми спостерігаємо занепад США у реальному часі. Вашингтон дедалі частіше ігнорують і вороги, і союзники – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 29 травня 2026, 08:20
Велика перемога росії. Трамп робить крок до скорочення бомбардувальників, підводних човнів і бойових кораблів, які США надають НАТО – Ольга Лаутман
Політика
Велика перемога росії. Трамп робить крок до скорочення бомбардувальників, підводних човнів і бойових кораблів, які США надають НАТО – Ольга Лаутман
Переклад iPress – 28 травня 2026, 16:37
Людина у високому замку. Принагідна рецензія на книжку – Тімоті Снайдер
Хліб та Видовища
Людина у високому замку. Принагідна рецензія на книжку – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 28 травня 2026, 12:44
Американський спосіб ведення війни більше не працює. Найпотужніша армія світу програє, коли сила замінює стратегію – Іво Даалдер
Політика
Американський спосіб ведення війни більше не працює. Найпотужніша армія світу програє, коли сила замінює стратегію – Іво Даалдер
Переклад iPress – 28 травня 2026, 08:19
Британська розвідка попереджає про зухвалішу російську загрозу. Кремль переносить війну проти України на ширший європейський фронт – New York Times
Політика
Британська розвідка попереджає про зухвалішу російську загрозу. Кремль переносить війну проти України на ширший європейський фронт – New York Times
Переклад iPress – 27 травня 2026, 15:54
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється