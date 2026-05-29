США вперше відреагували на удар російського дрона по Румунії

Після влучання безпілотника в житловий будинок, Вашингтон нагадав про готовність захищати кожен сантиметр території НАТО.

Сполучені Штати засудили вторгнення російського безпілотника на територію Румунії після інциденту в місті Галац, де дрон влучив у житловий будинок. Це стало першою офіційною реакцією США на цей випадок.

Про це повідомив посол США при НАТО Метью Вітакер.

Американський дипломат наголосив, що Вашингтон підтримує Румунію та розцінює появу російського безпілотника на території країни як неприйнятний інцидент.

"Ми стоїмо поруч з Румунією та засуджуємо це безрозсудне вторгнення на її територію. Наші думки з пораненими в Галаці. Ми захищатимемо кожен сантиметр території НАТО", – написав Вітакер у соцмережі Х.