США вперше відреагували на удар російського дрона по Румунії
29 травня 2026, 13:35
Після влучання безпілотника в житловий будинок, Вашингтон нагадав про готовність захищати кожен сантиметр території НАТО.
Сполучені Штати засудили вторгнення російського безпілотника на територію Румунії після інциденту в місті Галац, де дрон влучив у житловий будинок. Це стало першою офіційною реакцією США на цей випадок.
Про це повідомив посол США при НАТО Метью Вітакер.
Американський дипломат наголосив, що Вашингтон підтримує Румунію та розцінює появу російського безпілотника на території країни як неприйнятний інцидент.
"Ми стоїмо поруч з Румунією та засуджуємо це безрозсудне вторгнення на її територію. Наші думки з пораненими в Галаці. Ми захищатимемо кожен сантиметр території НАТО", – написав Вітакер у соцмережі Х.
Інцидент стався в ніч проти 29 травня. Російський безпілотник перетнув кордон Румунії та влучив у житловий будинок у місті Галац. Унаслідок удару постраждали люди, а будівля зазнала пошкоджень.
Напередодні румунські військові пояснили, чому не змогли збити безпілотник до його падіння. За словами представників Міноборони Румунії, часу на реагування було недостатньо, а дії військових додатково обмежували чинні юридичні процедури.