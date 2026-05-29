Румунія встановила тип російського дрона, який влучив у багатоповерхівку

На багатоповерхівку у Румунії впав російський дрон.

Міністерство національної оборони Румунії повідомило, що дрон, який впав на житловий будинок у Галаці, був російським, типу "Герань-2".

Про це повідомляє Digi24.

Дрони "Герань", що виробляються в росії, створені на основі іранської моделі "Шахед".

"Групи фахівців Міністерства національної оборони, Міністерства внутрішніх справ та румунської розвідувальної служби продовжують розслідування в районі житлового будинку в Галаці, де вранці 29 травня впав безпілотник. З перших відомостей випливає, що весь вантаж дрона типу "Герань-2" російського походження вибухнув у момент зіткнення", – зауважило Міністерство національної оборони.

Представники міністерства також зазначили, що дві особи, які отримали поранення внаслідок вибуху, були доставлені до обласної клінічної лікарні швидкої допомоги в Галаці.

"Громадян просять дотримуватися рекомендацій влади та стежити за офіційними повідомленнями, що надходять через офіційні канали. Міністерство національної оборони рішуче засуджує безвідповідальні дії російської федерації та наголошує, що вони становлять нову загрозу регіональній безпеці та стабільності в Чорноморському регіоні. Такі інциденти свідчать про нехтування рф нормами міжнародного права та становлять загрозу не лише безпеці румунських громадян, а й колективній безпеці НАТО", – йдеться у заяві.