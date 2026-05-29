Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Румунія встановила тип російського дрона, який влучив у багатоповерхівку

29 травня 2026, 14:07
Румунія встановила тип російського дрона, який влучив у багатоповерхівку
На багатоповерхівку у Румунії впав російський дрон.

Міністерство національної оборони Румунії повідомило, що дрон, який впав на житловий будинок у Галаці, був російським, типу "Герань-2".

Про це повідомляє  Digi24.

Дрони "Герань", що виробляються в росії, створені на основі іранської моделі "Шахед".
 
"Групи фахівців Міністерства національної оборони, Міністерства внутрішніх справ та румунської розвідувальної служби продовжують розслідування в районі житлового будинку в Галаці, де вранці 29 травня впав безпілотник. З перших відомостей випливає, що весь вантаж дрона типу "Герань-2" російського походження вибухнув у момент зіткнення", – зауважило Міністерство національної оборони.
 
Представники міністерства також зазначили, що дві особи, які отримали поранення внаслідок вибуху, були доставлені до обласної клінічної лікарні швидкої допомоги в Галаці.
 
"Громадян просять дотримуватися рекомендацій влади та стежити за офіційними повідомленнями, що надходять через офіційні канали. Міністерство національної оборони рішуче засуджує безвідповідальні дії російської федерації та наголошує, що вони становлять нову загрозу регіональній безпеці та стабільності в Чорноморському регіоні. Такі інциденти свідчать про нехтування рф нормами міжнародного права та становлять загрозу не лише безпеці румунських громадян, а й колективній безпеці НАТО", – йдеться у заяві.
 
У ніч проти 29 травня безпілотник врізався в багатоповерхівку в муніципалітеті Галац, розташованому близько до кордону з Одеською областю України. У цей час український регіон перебував під російськими атаками.
 

 

Румуніявійна в Україні

Останні матеріали

Як перемогти путіна. Не робіть нічого зайвого – просто тримайтеся – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Як перемогти путіна. Не робіть нічого зайвого – просто тримайтеся – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 29 травня 2026, 13:58
Українські діти, стадіони Ла Ліги та соціальна місія. Як Betking Foundation реалізує
Cуспільство
Українські діти, стадіони Ла Ліги та соціальна місія. Як Betking Foundation реалізує "Королівську подорож" під час війни
29 травня 2026, 13:11
Вірменія обирає між росією та Заходом. Вибори після втрати Нагірного Карабаху визначать курс країни – CEPA
Політика
Вірменія обирає між росією та Заходом. Вибори після втрати Нагірного Карабаху визначать курс країни – CEPA
Переклад iPress – 29 травня 2026, 12:09
Ми спостерігаємо занепад США у реальному часі. Вашингтон дедалі частіше ігнорують і вороги, і союзники – Філліпс О'Брайен
Політика
Ми спостерігаємо занепад США у реальному часі. Вашингтон дедалі частіше ігнорують і вороги, і союзники – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 29 травня 2026, 08:20
Велика перемога росії. Трамп робить крок до скорочення бомбардувальників, підводних човнів і бойових кораблів, які США надають НАТО – Ольга Лаутман
Політика
Велика перемога росії. Трамп робить крок до скорочення бомбардувальників, підводних човнів і бойових кораблів, які США надають НАТО – Ольга Лаутман
Переклад iPress – 28 травня 2026, 16:37
Людина у високому замку. Принагідна рецензія на книжку – Тімоті Снайдер
Хліб та Видовища
Людина у високому замку. Принагідна рецензія на книжку – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 28 травня 2026, 12:44
Американський спосіб ведення війни більше не працює. Найпотужніша армія світу програє, коли сила замінює стратегію – Іво Даалдер
Політика
Американський спосіб ведення війни більше не працює. Найпотужніша армія світу програє, коли сила замінює стратегію – Іво Даалдер
Переклад iPress – 28 травня 2026, 08:19
Британська розвідка попереджає про зухвалішу російську загрозу. Кремль переносить війну проти України на ширший європейський фронт – New York Times
Політика
Британська розвідка попереджає про зухвалішу російську загрозу. Кремль переносить війну проти України на ширший європейський фронт – New York Times
Переклад iPress – 27 травня 2026, 15:54
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється