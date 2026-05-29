Китай почав будувати захист від можливого удару США
Китай розгорнув масштабне будівництво військової інфраструктури поблизу районів розміщення своїх міжконтинентальних балістичних ракет у пустельних районах країни, посилюючи захист ядерного арсеналу та систем управління для забезпечення можливості завдати удару у відповідь навіть після потенційної атаки США.
Про це повідомляє агенція Reuters.
Як зазначає агентство, супутникові знімки зафіксували масштабну мережу пускових майданчиків, укріплених бункерів, вузлів зв'язку та інших військових об'єктів у пустельних районах на північному заході Китаю. За оцінками аналітиків, нова інфраструктура покликана забезпечити так звану можливість другого удару – здатність завдати ядерної відповіді навіть після масованої атаки противника.
Зокрема, неподалік ракетного шахтного району Хамі Китай збудував понад 80 бетонних майданчиків, які можуть використовуватися для мобільних пускових установок міжконтинентальних ракет або систем протиповітряної оборони. Також супутникові знімки показали три великі восьмикутні комплекси, навколо яких розміщені укріплені сховища, склади озброєння, аеродроми, залізнична інфраструктура та командні об'єкти. Експерти припускають, що частина споруд може використовуватися для електронної боротьби, супутникового зв'язку та управління ядерними силами.