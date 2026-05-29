Китай почав будувати захист від можливого удару США

Супутники зафіксували десятки пускових майданчиків, укріплень і командних центрів поруч із базами міжконтинентальних ракет.

Китай розгорнув масштабне будівництво військової інфраструктури поблизу районів розміщення своїх міжконтинентальних балістичних ракет у пустельних районах країни, посилюючи захист ядерного арсеналу та систем управління для забезпечення можливості завдати удару у відповідь навіть після потенційної атаки США.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Як зазначає агентство, супутникові знімки зафіксували масштабну мережу пускових майданчиків, укріплених бункерів, вузлів зв'язку та інших військових об'єктів у пустельних районах на північному заході Китаю. За оцінками аналітиків, нова інфраструктура покликана забезпечити так звану можливість другого удару – здатність завдати ядерної відповіді навіть після масованої атаки противника.

Зокрема, неподалік ракетного шахтного району Хамі Китай збудував понад 80 бетонних майданчиків, які можуть використовуватися для мобільних пускових установок міжконтинентальних ракет або систем протиповітряної оборони. Також супутникові знімки показали три великі восьмикутні комплекси, навколо яких розміщені укріплені сховища, склади озброєння, аеродроми, залізнична інфраструктура та командні об'єкти. Експерти припускають, що частина споруд може використовуватися для електронної боротьби, супутникового зв'язку та управління ядерними силами.

"Ми бачимо, що ця інфраструктура будується у величезних масштабах і охоплює тисячі квадратних кілометрів пустелі за межами шахтних районів", – заявив науковий співробітник аналітичного центру Pacific Forum Александр Нілл.

За його словами, йдеться про суттєве розширення та диверсифікацію китайського ядерного стримування. Особливу увагу аналітиків привернула поява десятків нових доріг і комунікаційних коридорів, які з'єднують військові об'єкти між собою. На думку фахівців, під ними можуть бути прокладені оптоволоконні лінії зв'язку для управління стратегічними силами. Крім того, поблизу одного з комплексів будуються великі антени та вежі, які можуть бути елементами системи командування, контролю та зв'язку китайських ядерних сил.

За даними Reuters, Китай уже має ракети, здатні вражати будь-яку точку на території США. Водночас Пекін продовжує нарощувати ядерний потенціал і вдосконалювати систему раннього попередження про ракетний напад. Згідно з останньою доповіддю Пентагону, Китай рухається до створення арсеналу з тисячі ядерних боєголовок до 2030 року. Також американські військові вважають, що Пекін уже розгорнув близько 100 міжконтинентальних балістичних ракет у трьох основних районах шахтного базування.