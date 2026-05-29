Швеція надала Україні гарантію на €236 млн через Світовий банк

Уряд Швеції ухвалив рішення надати другу гарантію Світовому банку, що дозволить виділити Україні кредит у розмірі близько 2,5 млрд шведських крон (236 млн євро).

Про це повідомила пресслужба міністерства України.

"Міністерство фінансів України та Світовий банк підписали угоду про надання позики на загальну суму 236 млн євро. Кошти залучено в межах проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine) від Міжнародного банку реконструкції та розвитку під гарантію уряду Королівства Швеція", - йдеться в повідомленні.

За словами офіційних представників, кошти спрямують на покриття основних видатків державного бюджету України, спричинених повномасштабним вторгненням росії. Зокрема, в рамках програми підтримки PEACE Світового банку фінансування піде на виплату пенсій і зарплат держслужбовцям, а також підтримку економічно вразливих груп населення та внутрішньо переміщених осіб.

Міністр торгівлі та розвитку Бенджамін Доуса наголосив, що Україна стикається з гострими і довгостроковими фінансовими викликами, а тому Швеція паралельно надає бюджетну підтримку як через ЄС, так і через Світовий банк.

"Ця гарантія є не лише інвестицією в майбутнє та свободу України, а й у майбутнє та свободу Європи та Швеції", – підкреслив міністр.

Рішення реалізує дозвіл, наданий шведським парламентом урядові на початку 2026 року. Гарантія діє до 2056 року, тобто є довгостроковим зобов'язанням країни. З урахуванням нового рішення загальний обсяг шведських гарантій Світовому банку щодо кредитування України сягнув близько 280 млн євро.

Це рішення збіглося в часі з іншою важливою ініціативою Стокгольма: 28 травня прем'єр-міністр Ульф Крістерссон оголосив про передачу Україні 16 винищувачів Gripen, які були у використанні, та плани продажу ще 20 нових літаків.