У ЄС заговорили про зміну правил вступу через Україну – Financial Times

28 травня 2026, 12:22
European Union, 2024 - Source: EP
Марта Кос зауважила, що у разі правильних рішень Європа зможе стати сильнішим континентом.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос закликала країни ЄС якнайшвидше домовитися про новий підхід до прийому нових членів. Брюссель побоюється, що вступ України перевантажить застарілу систему розширення блоку.

Про це пише Financial Times.

"Якщо й існує правильний час для прискорення розширення, то це саме зараз. Я тут не для того, щоб підтримувати статус-кво", – заявила Кос, додавши, що країнам ЄС час переходити від заяв і обговорень до конкретних рішень.

Востаннє нову країну до ЄС приймали у 2013 році. Жорсткий підхід Брюсселя до розширення, який залишається незмінним десятки років, дедалі більше суперечить розумінню того, що прийом нових членів є геополітичною необхідністю.

Реакція на пропозицію Мерца

Заява Кос пролунала після того, як канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував надати Україні статус "асоційованого члена" ЄС – з частковою інтеграцією, але без права голосу. Зеленський відкинув цю ідею як несправедливу. Кос назвала пропозицію "хорошим початком для обговорення", але дала зрозуміти, що ЄС потребує системнішого підходу.

За її словами, лідери Євросоюзу, з якими вона спілкувалася неофіційно, підтримують ідею поєднання принципу вступу за заслугами з можливістю поступової інтеграції країн-кандидатів. Вступ України вже наступного року, про який говорив Зеленський, Кос назвала наразі неможливим, проте підтримала перегляд нинішнього процесу вступу з урахуванням особливої ситуації України.

"Україна занадто велика, щоб зазнати поразки"

Комісарка також припустила, що об'єднання процесів вступу України та Молдови може завершитися вже цього літа після відкриття офіційних переговорів з обома країнами.

"Україна просто занадто велика, щоб зазнати поразки. Тому вона заслуговує на особливу увагу. Я більше боюся, що день миру настане до того, як ми будемо готові. Бо тоді постане питання: чи зможемо ми виконати обіцянки?" – наголосила Кос.

