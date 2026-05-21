Канцлер Німеччини хоче надати Україні новий формат членства в ЄС

21 травня 2026, 09:16
джерело DR
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виступив з ідеєю надання Україні нового статусу "асоційованого члена" ЄС як тимчасового рішення до повноправного вступу. Своє бачення він виклав у листі до інших європейських лідерів.

Про це повідомляє Spiegel.

Мерц визнає, що розширення ЄС є "геополітичною необхідністю", але процес вступу є затяжним. "Я переконаний, що нам потрібний новий імпульс і для України, і для країн Західних Балкан та Молдови", –  зазначає він. Україна, на його думку, перебуває в особливій ситуації через війну і водночас досягла значного прогресу в переговорах.

Запропонований спецстатус передбачає більші права та обов'язки, ніж у звичайних кандидатів. Зокрема: участь і право голосу на зустрічах Ради ЄС та Євроради, участь без права голосу у роботі Єврокомісії та Європарламенту, поступову інтеграцію у бюджет ЄС, а також поширення на Україну статті 42.7 про взаємну оборонну допомогу,  що фактично надасть певні безпекові гарантії.

Мерц вважає, що надання такого статусу також сприятиме мирному процесу за посередництва США, оскільки йдеться про застосування до України європейської статті про взаємодопомогу. Паралельно канцлер пропонує передбачити механізм скорочення цих прав у разі відступу України від фундаментальних цінностей ЄС. Для Західних Балкан та Молдови він рекомендує окремі плани прискореної інтеграції.

