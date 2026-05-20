Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

18 червня стане тестом для Стармера: опонент готує політичний камбек через вибори

20 травня 2026, 21:41
18 червня стане тестом для Стармера: опонент готує політичний камбек через вибори
Довибори можуть повернути до парламенту одного з потенційних суперників Кіра Стармера.

Довибори до Палати громад у окрузі Мейкерфілд, де балотується мер Великого Манчестера Енді Бернем, відбудуться 18 червня.

Про це повідомляє телеканал Sky News.

Бернем вважається одним із головних потенційних суперників прем’єр-міністра Кіра Стармера у боротьбі за керівництво Лейбористською партією.

Щоб кинути виклик Стармеру, він має спершу виграти довибори та повернутися до парламенту.

Лейбористська партія вже офіційно висунула Бернема кандидатом у окрузі Мейкерфілд на північному заході Англії.

У разі перемоги він отримає можливість посилити свої позиції у внутрішньопартійній боротьбі, а британські політичні оглядачі не виключають його потенційного виходу на найвищі державні посади.

Опитування серед членів Лейбористської партії показують, що Бернем розглядається як один із найсильніших претендентів на можливе майбутнє лідерство.

На тлі цього прем’єр Кір Стармер стикається з внутрішньопартійним тиском після невдалих для лейбористів місцевих виборів на початку травня.

 
вибориВелика Британія

Останні матеріали

Олланд хоче повернутися в Єлисейський палац. Розбрат серед соціалістів може дати йому неочікуваний шанс – Politico
Політика
Олланд хоче повернутися в Єлисейський палац. Розбрат серед соціалістів може дати йому неочікуваний шанс – Politico
Переклад iPress – 20 травня 2026, 16:45
Пограбування Америки. Корупція MAGA дійшла до точки неповернення – Пол Круґман
Політика
Пограбування Америки. Корупція MAGA дійшла до точки неповернення – Пол Круґман
Переклад iPress – 20 травня 2026, 14:17
Політика
"Спільна свідомість" путіна і Сі стала викликом для демократій. США потрібні союзники, а не самотня гра – Крістофер Вокер
Переклад iPress – 20 травня 2026, 12:11
Війна на морському дні. Засекречені оборонні підрозділи росії та архітектура підводних диверсій – Олександр Данилюк
Політика
Війна на морському дні. Засекречені оборонні підрозділи росії та архітектура підводних диверсій – Олександр Данилюк
Переклад iPress – 19 травня 2026, 13:57
Європі треба вчитися у Туреччини та України. Її нинішня оборона не відповідає викликам – Тімоті Еш
Політика
Європі треба вчитися у Туреччини та України. Її нинішня оборона не відповідає викликам – Тімоті Еш
Переклад iPress – 19 травня 2026, 11:32
Війна прийшла на територію росії. росіяни щиро шоковані – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Війна прийшла на територію росії. росіяни щиро шоковані – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 19 травня 2026, 07:57
Велика вистава – мізерні результати. Чого досягли Трамп і Сі на зустрічі в Пекіні? – Atlantic Council
Політика
Велика вистава – мізерні результати. Чого досягли Трамп і Сі на зустрічі в Пекіні? – Atlantic Council
Переклад iPress – 18 травня 2026, 15:38
Європа знову має боронити себе. Цього разу – і від росії, і від Америки Трампа – Енн Епплбом
Політика
Європа знову має боронити себе. Цього разу – і від росії, і від Америки Трампа – Енн Епплбом
Переклад iPress – 18 травня 2026, 11:26
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється