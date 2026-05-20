18 червня стане тестом для Стармера: опонент готує політичний камбек через вибори

Довибори можуть повернути до парламенту одного з потенційних суперників Кіра Стармера.

Довибори до Палати громад у окрузі Мейкерфілд, де балотується мер Великого Манчестера Енді Бернем, відбудуться 18 червня.

Про це повідомляє телеканал Sky News.

Бернем вважається одним із головних потенційних суперників прем’єр-міністра Кіра Стармера у боротьбі за керівництво Лейбористською партією.

Щоб кинути виклик Стармеру, він має спершу виграти довибори та повернутися до парламенту.

Лейбористська партія вже офіційно висунула Бернема кандидатом у окрузі Мейкерфілд на північному заході Англії.

У разі перемоги він отримає можливість посилити свої позиції у внутрішньопартійній боротьбі, а британські політичні оглядачі не виключають його потенційного виходу на найвищі державні посади.

Опитування серед членів Лейбористської партії показують, що Бернем розглядається як один із найсильніших претендентів на можливе майбутнє лідерство.

На тлі цього прем’єр Кір Стармер стикається з внутрішньопартійним тиском після невдалих для лейбористів місцевих виборів на початку травня.