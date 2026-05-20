У Британії запевнили, що санкції проти рф залишаються найжорсткішими

Тимчасові винятки пояснили ситуацією на світових ринках.

У Великій Британії заявили, що чинні санкції проти росії не лише не послаблюються, а навпаки – посилюються.

Лондон наголошує, що його санкційна політика залишається однією з найжорсткіших у світі, пише The Guardian, посилаючись на заяву міністра з торговельної політики Британії Кріса Браянта.

Коментуючи інформацію про можливі винятки із санкцій, які дозволяють імпорт дизельного та авіаційного палива, виробленого з російської сирої нафти в третіх країнах, Браянт заявив, що це не означає пом’якшення обмежень.

За його словами, нові нормативні акти 2026 року передбачають розширення санкцій, зокрема заборону імпорту не лише російського урану, а й нафтопродуктів, вироблених із російської сировини за кордоном.

"Ми жодних чинних санкцій не скасовуємо. Насправді наш режим сьогодні жорсткіший, ніж був учора чи минулого тижня", – заявив міністр.

Водночас він підтвердив, що уряд видав цільову тимчасову ліцензію на імпорт дизельного та авіаційного палива, посилаючись на ситуацію на світових ринках, зокрема на Близькому Сході.

За словами Браянта, ці дозволи є тимчасовими і будуть регулярно переглядатися, а їх дію припинять, щойно це стане можливим. Він також наголосив, що в результаті санкційного тиску росія отримає менші доходи від енергоресурсів.

Зранку середи стало відомо, що Британія дозволила імпорт пального з російської нафти.