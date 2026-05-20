Британія дозволила імпорт пального з російської нафти

20 травня 2026, 09:04
Британія дозволила імпорт дизелю та авіапалива, виробленого за кордоном з російської нафти.

Велика Британія дозволила імпорт дизельного та авіаційного палива, виготовленого з російської нафти, але переробленого в третіх країнах.

Про це повідомила пресслужба британського уряду.

Ліцензія набуває чинності 20 травня. Вона діятиме безстроково, проте її періодично переглядатимуть.

Також Велика Британія видала ліцензію та дозволила постачати зріджений природний газ із російських проєктів "Сахалін-2" та "Ямал" до третіх країн, а також пов’язані з цим фінпослуги. Ліцензія діятиме з 20 травня 2026 року до 1 січня 2027 року.

18 травня США також продовжили виняток для санкцій на російську нафту, яку перевозять морем. Це повʼязано зі зростанням цін на нафту через війну на Близькому Сході.

Аналогічне рішення США раніше викликало критику в Європі. Єврокомісар розкритикував США за послаблення нафтових санкцій проти рф, Брюссель наголосив, що це лише збільшить фінансові прибутки кремля.

