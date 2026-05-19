Reuters: московський НПЗ зупинив роботу після удару українського дрона

Роботу підприємства зупинили з міркувань безпеки.

московський нафтопереробний завод тимчасово припинив переробку нафти після атаки українського безпілотника 17 травня.

Про це повідомляє Reuters.

За даними джерел, удар не призвів до критичних пошкоджень технологічного обладнання, однак роботу підприємства зупинили з міркувань безпеки. Відновлення повноцінної роботи може зайняти кілька днів.

Мер москви Сергій Собянін повідомив, що внаслідок атаки постраждали 12 осіб – переважно будівельники біля вхідних воріт заводу. За його словами, основне технологічне обладнання залишилося неушкодженим.

московський НПЗ розташований на південному сході столиці і є одним із ключових об'єктів паливопостачання москви та регіону. Власник підприємства, компанія "Газпромнєфть", ситуацію не прокоментувала. У 2024 році завод переробив близько 11,6 мільйона тонн нафти, виробивши зокрема 2,9 мільйона тонн бензину і 3,2 мільйона тонн дизельного палива.

Нагадаємо, в ніч на 17 травня московська область зазнала масованої атаки безпілотників – жителі регіону повідомляли про серію вибухів.