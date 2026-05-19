НАТО може долучитися до забезпечення проходу суден через Ормузьку протоку – Bloomberg

19 травня 2026, 19:16
НАТО може долучитися до забезпечення проходу суден через Ормузьку протоку – Bloomberg
Розгляд цієї ініціативи фактично означає перегляд підходів НАТО до ситуації навколо американо-ізраїльського протистояння з Іраном.

НАТО обговорює можливість надання допомоги торговельним і цивільним суднам для проходження через Ормузьку протоку у разі, якщо стратегічний водний шлях залишатиметься заблокованим до початку липня.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на обізнаних представників Альянсу.

За словами одного з дипломатів, ініціатива має підтримку частини країн-членів НАТО, однак поки що не отримала необхідної одностайності. Деякі союзники остерігаються втягування Альянсу у прямий конфлікт на Близькому Сході.

Інший представник зазначив, що низка держав готова підтримати місію НАТО в регіоні у разі тривалої блокади протоки, попри початкові застереження щодо участі Альянсу в операціях у зоні конфлікту.

Розгляд цієї ініціативи фактично означає перегляд підходів НАТО до ситуації навколо американо-ізраїльського протистояння з Іраном. Дотепер союзники наголошували, що можливе втручання в ситуацію в Ормузькій протоці розглядатиметься лише після припинення бойових дій та формування ширшої міжнародної коаліції.

На тлі загострення ситуації економічні наслідки вже відчутні: блокування протоки спричинило різке зростання цін на енергоносії та погіршення прогнозів глобального економічного зростання.

Раніше повідомлялося, що міністри фінансів країн G7 на зустрічі в Парижі 19 травня обговорять, зокрема, війни в Україні та Ірані, а також ситуацію навколо Ормузької протоки.

