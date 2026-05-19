Іран використав перемир'я для підготовки до нових ударів – NYT

Іран змінює підхід до розгортання ракетних систем.

Іран, згідно з повідомленнями, використав минулий місяць перемир’я у війні зі США та Ізраїлем, щоб підготуватися до можливого відновлення бойових дій, зокрема шляхом переміщення балістичних ракетних установок.

Як повідомляє газета The New York Times із посиланням на неназваного американського військового чиновника, після набуття чинності перемир’я 8 квітня Іран "розкопував десятки пошкоджених ракетних об’єктів, переміщував мобільні пускові установки та, попри значні втрати, коригував свою тактику на випадок відновлення ударів".

За словами чиновника, удари США по ракетній інфраструктурі Ірану зруйнували входи до об’єктів, але не самі пускові установки, оскільки ті були заховані в глибоких підземних сховищах для захисту від атак.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп стверджує, що відклав нові удари по Ірану, заплановані на 19 травня, на прохання лідерів країн Перської затоки.