CУСПІЛЬСТВО

У Болгарії спростували слова російського артиста про співпрацю на Євробаченні

19 травня 2026, 16:58
У Болгарії спростували слова російського артиста про співпрацю на Євробаченні
Скандал розгорівся після інтерв'ю Кіркорова російським медіа, де він заявив про "співпрацю з Болгарією.

Співавтори пісні Bangaranga, з якою болгарська співачка Dara перемогла на Євробаченні-2026, заперечили будь-яку причетність російського артиста Філіпа Кіркорова до створення композиції або конкурсного виступу.

Про це повідомила румунська редакція RFI.

Скандал розгорівся після інтерв'ю Кіркорова російським медіа, де він заявив про "співпрацю з Болгарією цього року" та назвав грецького композитора Дімітріса Контопулоса частиною своєї "dream team". Після цього в українських соцмережах почали поширюватися припущення про можливий зв'язок болгарської співачки з російською музичною індустрією. На тлі дискусії Болгарія не отримала жодного балу від українського журі та лише чотири від глядачів.

Усі причетні до створення пісні спростували заяви Кіркорова. "Я не знаю, хто такий Філіп Кіркоров. Ми четверо авторів – я, Dara, Анна та Дімітріс. Це ті люди, з якими я працював у студії", – заявив румунський музикант Крістіан Тарча. Контопулос визнав, що співпрацював із Кіркоровим у минулому, однак наголосив: "Філіп – мій друг. Він мене підтримує. Але ні, цього разу це був інший проєкт".

Українець Nicholas Chobb, який працював креативним радником болгарської делегації, також підкреслив, що ім'я Кіркорова не згадувалося на жодному етапі підготовки. "Про Кіркорова я вперше дізнався сьогодні з Threads", – зазначив він, припустивши, що російський артист намагається символічно пов'язати себе з успіхом Болгарії через своє болгарське походження.

Нагадаємо, Україна посіла 9-те місце на "Євробаченні-2026".

