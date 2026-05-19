Китай таємно навчав російських військових для війни проти України – Reuters

Підготовка росіян була прописана в угоді, підписаній у липні 2025 року високопоставленими офіцерами двох країн у Пекіні.

Китайські військові наприкінці 2025 року таємно підготували близько 200 російських військовослужбовців, частина з яких після навчання повернулася до участі у війні проти України.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на три європейські розвідувальні служби та документи, з якими ознайомилося агентство.

Хоча Китай і росія проводили низку спільних військових навчань після повномасштабного вторгнення москви в Україну у 2022 році, Пекін неодноразово заявляв про свою нейтральність у конфлікті та позиціонує себе як посередника для досягнення миру.

Таємні навчання, які переважно були зосереджені на використанні безпілотників, описані у двомовній російсько-китайській угоді, підписаній високопоставленими військовими рф і КНР у Пекіні 2 липня 2025 року.

Як зазначається в угоді, з якою ознайомилося агентство Reuters, близько 200 російських військових мали проходити підготовку на військових об’єктах, зокрема в Пекіні та східному місті Нанкін. Згідно з даними джерел, приблизно така кількість військових згодом і пройшла навчання в Китаї.

Також документ передбачав, що сотні китайських військових проходитимуть підготовку на військових базах у росії.

Міністерства оборони росії та Китаю не відповіли на запити щодо коментарів стосовно деталей, викладених у цій статті.

"Щодо української кризи, Китай послідовно дотримується об’єктивної та неупередженої позиції й працює над просуванням мирних переговорів. Ця позиція є незмінною та зрозумілою, і міжнародна спільнота це бачить. Відповідні сторони не повинні навмисно розпалювати конфронтацію або перекладати провину", – заявило міністерство закордонних справ Китаю у коментарі Reuters.