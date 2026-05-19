Війна прийшла на територію росії. росіяни щиро шоковані – Том Купер та Дональд Гілл

Війна увійшла у фазу, коли руйнівні наслідки російської агресії дедалі відчутніше повертаються на територію самої росії: український безпілотний удар по підмосковних об'єктах, нафтопереробних заводах і виробництві мікрочипів зруйнував ілюзію "нормальності" для росіян. Водночас на фронті Україна обирає тактику терплячих локальних контратак, спрямованих передусім на знищення живої сили та техніки противника, а не на захоплення території. російська армія втрачає потік підкріплень, її логістика й тилові об'єкти потрапляють під дедалі точніші далекобійні удари, а економіку штучно підтримує лише зовнішня кон'юнктура, спричинена війною Трампа проти Ірану. Дональд Гілл детально розглядає динаміку боїв за ключові ділянки фронту – від Куп'янська та Покровська до Запоріжжя та Херсона – і показує, як систематична ерозія російського потенціалу стає головним стратегічним результатом цього етапу війни.

Вступ Тома Купера. Останні кілька днів в Україні були жорстокими. Як і очікувалося, щойно скінчилося квазізатишшя в нічних бомбардуваннях, росіяни вдарили на повну силу. Результат? Велика кількість загиблих, шок і значні матеріальні руйнування.

І все ж: це і є та трагічна, виснажлива "рутина" цієї війни.

Тобто – в Україні.

А ось де "новина" – то це в росії. Там театр воєнних дій дедалі виходить за лінію фронту. І, всупереч "обіцянці" пуддінга, що війна ось-ось закінчиться… ну, тепер до них доходить, що все йде зовсім не так, як мало б.

Саме тому є майже кінематографічна іронія в тому, як спостерігаєш за російськими цивільними, що постять у соцмережах про свою нову реальність. І неможливо дивитися на це без чималої дози сарказму, водночас ігноруючи той факт, що PR-машина пуддінга зробила все можливе, аби виховати їх такими. Адже вони щиро шоковані тим, що опинилися "в центрі війни" і стали "жертвами" – навіть якщо вони не є прямою ціллю ракет. Вони дивляться, як українські БПЛА пролітають повз, влучаючи в черговий НПЗ у них під боком… а час від часу зачіпають і житловий будинок – просто тому, що їхня система наведення не настільки досконала, аби облітати такі об'єкти, і здаються щиро спантеличеними тим, що наслідки агресії їхньої держави нарешті пробили їхній бульбашковий світ нормальності. Це колективне заперечення було б комічним, якби не було таким жалюгідним.

Звісно, поза межами росії реальність добре відома. Щоправда, це "поза межами росії" – завдяки вражаючим талантам наших славетних політиків ігнорувати власні стратегічні провали й подвійні стандарти – обмежується приблизно 35… назвімо це 40 країнами. Саме там ми, більш-менш, вільні від того, щоб нас бомбардували видіннями відновленої радянської величі… тоді як реальна техніка розповідає історію занедбаності, корупції й технологічного застою. У росії, в Україні й тут, на "Заході", також. Настільки, що щонайменше кожен другий тут уже не лише звик купувати китайські телевізори, а й дедалі частіше – китайські авто.

Суть така: ця війна – не лише про траєкторії ракет; вона про системне гниття, яке вихолостило здатність російської армії проєктувати силу за межами своїх кордонів. Цього тижня ми дивимося не лише на те, що падало з неба, а й на те, чого там не було – і чому ця прогалина щодня збільшується.

Подробиці – у Дональда Гілла.

Огляд. Спершу хороша новина: наразі в росії не зростає потік підкріплень. Навпаки – потік військ дещо зменшується. І це в той час, коли будь-яке пересування піхоти стало смертельно небезпечним, а для російських солдатів і поготів. Через це росія мусить обирати, куди надсилати підкріплення, і підтримувати наступальні дії, що приносять важкі втрати з мінімальним або нульовим просуванням.

Україна має достатньо дронів. У росії є локальна перевага на деяких ділянках, як-от Покровськ, але якщо Україні вдасться здобути локальну перевагу в застосуванні дронів та ізолювати ділянку, знищуючи підкріплення й постачання, що рухаються до фронту, а також руйнуючи російські оборонні позиції, це може створити умови для невеликої локальної контратаки піхоти, яка зачистить решту російських оборонців. Знищення російських військ на "тихій" ділянці зрештою принесе бодай невелике полегшення українським військам на ділянках високої інтенсивності.

Саме це сталося в Стариці два тижні тому й в Одрадному минулого тижня. Обидва пункти розташовані на відносно низькоінтенсивних ділянках з постійними сутичками, і місцеві бригади побачили нагоду ефективно ліквідувати більшу кількість ворожих бійців. Головною метою були не територіальні здобутки, а знищення російської живої сили. Коли буде знищено достатньо їхніх військ, прийдуть і територіальні здобутки.

На війні основна мета – знищити спроможність і волю ворога до боротьби. Знищення живої сили, техніки та засобів її виробництва – саме так знищується боєздатність. Територіальні здобутки корисні тоді, коли вони підтримують ці цілі й зберігають власні спроможності. У Стариці Україна відійшла після того, як знищила російські війська. В Одрадному Україна утримала захоплену територію.

Такі невеликі дії вже траплялися й траплятимуться знову. Цілком можливо, що в майбутньому Україна ізолює й послабить більшу ділянку перед тим, як її атакувати, але для цього треба залишатися методичною й терплячою.

Одна з причин для терпіння в тому, що українські удари великої та середньої дальності стають ефективнішими. російські блогери кажуть, що пересуватися сухопутним коридором між росією та Кримом більше небезпечно, бо потяги й вантажівки атакують аж до Азовського моря. Склади, депо, командні пункти і, так, засоби ППО також дедалі частіше зазнають атак, і шкода накопичується.

Далекобійні удари також стають численнішими й ефективнішими. Московський регіон є найкраще захищеним регіоном росії за рівнем ППО, і за одну ніч його атакували приблизно 100 із 500 дронів, запущених упродовж тієї ночі. Наступного ранку в небо підіймалися нові дрони. Перша хвиля летіла на дуже малих висотах. Деякі були збиті, деяким вдалося уникнути виявлення і пройти крізь кілька систем ППО, перш ніж їх збили. Тієї ночі було витрачено багато ракет, і саме тому, що дронів було багато, частина з них таки влучила в цілі. Достеменно відомо про ураження НПЗ, двох насосних станцій трубопроводу та виробника мікрочипів. Удару по заводу напівпровідників "Ангстрем" я давно чекав – через те, наскільки важливими є ці компоненти для ракет, літаків чи будь-якої електронної системи на війні. Після удару по заводу "Кремній Ел" у Брянську "Ангстрем" став другим за величиною виробником напівпровідників у росії. Одну будівлю повністю охопило полум'я, але повідомлень про те, чи був це цех чи адміністративна будівля, немає.

За чотири кілометри від "Ангстрема" розташований завод "Мікрон". Це найбільший виробник мікрочипів у росії, і він також виробляє мікрочипи найвищої якості. Можна впевнено припустити, що він був пріоритетнішою ціллю, ніж "Ангстрем", але дрони, які цілилися в "Мікрон", були знищені, тоді як один дрон, який цілився в "Ангстрем", уцілів і влучив у мішень. У чому можна бути певним – це те, що нові атаки відбуватимуться й надалі, і "Мікрон" залишиться у списку цілей.

Знищення спроможностей росії – головна мета. Далекобійні удари по промисловості й інфраструктурі, удари середньої дальності по логістиці та командних центрах у глибокому російському тилу, а також постійне знищення російських сил на лінії фронту – усе це сприяє ерозії російських спроможностей.

Мілове. У липні 2025 року російські сили перетнули кордон, щоб захопити Мілове на схід від Вовчанська та на північ від Куп'янська. До листопада минулого року вони зайняли ще 15 км уздовж кордону на глибину 2-4 км.

Наступні три місяці було тихо, аж до березня 2026-го, коли росія просунулася на 500–2000 метрів на фронті завширшки 9 км. Минулого місяця Україна провела контратаку в напрямку Мілового на ділянці завширшки 2 км і на глибину 3 км.

Українські дрони та артилерія зупинили російське просування, а потім почали бити по військах і постачанню, що підкріплювали російську передову. Атакували також оборонні позиції. Перерізавши потік військ і постачання до фронту й виснаживши російську оборону, Україна ізолювала й послабила ділянку російських позицій. Найважливіше те, що Україна мала локальну перевагу в застосуванні дронів, що знижувало ризик для її військ. За цих умов 129-та окрема важка механізована бригада просунулася на 6-кілометровій ділянці фронту на глибину до 2500 метрів, зачистивши залишки російських позицій і взявши під контроль руїни села Одрадне.

Куп'янськ. російські просочування тривають, але очевидних територіальних змін не відбулося. На відео крупним планом видно росіян безпосередньо перед ударом дрона. Будинок атакували, доки його не знищили. Знищено російський танк і 152-мм гармату "Мста-Б".

Український дрон було збито підвішеною мотузкою.

Слов'янськ. Знищено російську РСЗВ та "Мста-СМ2". Один із численних російських авіаударів.

За останні три місяці було скинуто близько 820 російських керованих авіабомб УМПК, і, за даними аналітика Моліна, 60% із них влучили в ціль. Бомбу, що впала в лісі, він зараховує як влучання, і можливо, вона потрапила саме туди, куди й мала. Імовірно також, що багато з них були заглушені українською системою "ЛІМА" і випадково падали в лісовій місцевості, де в радіусі ураження могли перебувати, а могли й не перебувати українські військові чи техніка. Навіть якщо українських військових чи техніки в радіусі ураження не було, вибухи знищують дерева, які слугують маскуванням від російського спостереження.

Костянтинівка. російське просочування на північ від міста, що відбувається зі сходу, викликає занепокоєння. Сіра зона розширюється, але бої тривають.

1-й корпус Збройних сил України полює на російські вантажівки на відстані понад 60 км від лінії фронту.

24-та бригада ЗСУ помітила понад 20 росіян, що йшли дорогою між Бахмутом і Часовим Яром, і обстріляла їх артилерією та дронами.

Українська атака наземним дроном-камікадзе пару тижнів тому. Український авіаудар в Іллінівці.

Покровськ. 7-й корпус ЗСУ повідомляє, що лише деякі російські підрозділи мають ефективну взаємодію між розвідкою, ударними дронами та піхотою, і саме ці підрозділи росія концентрує в районі Покровська. Фактично це весняно-літня наступальна операція, і вони намагаються використовувати рельєф для просочування – поки що з обмеженим успіхом. російський підрозділ дронів "Рубікон" забезпечив перевагу в дронах на глибині до 35 км у деяких районах, бо вони утримують височини, на яких до того ж є висотні будівлі.

7-й корпус каже, що досі утримує майже відрізані позиції, але не пояснює, чому ці позиції настільки важливі. Ці позиції можна забезпечувати лише повітряними дронами, а не наземними. Підрозділи також потрібно ротувати, що означає пройти пішки щонайменше 15 км, бо транспорт буде знищено на такій відстані, а спроба триматися укриттів і маскування часто перетворює цей шлях на 26 км. Доводиться уникати російських дронів і російських груп інфільтрації, що рухаються позаду.

Минулого тижня росія не змогла помітно просунутися, а Україна продовжує бити по цілях у російському тилу. Дрони й HIMARS використовували для ударів у районі Селидового.

російську 120-мм мінометну установку помітили під час пострілу, а пізніше атакували.

За останні три місяці було застосовано 3500 російських керованих авіабомб УМПК, і близько 25% із них влучили в ціль. Більшість із них, імовірно, була заглушена українською системою "ЛІМА". Можливо, заглушені керовані бомби випадково влучали в ціль.

Білі крапки позначають авіаудари з травня по жовтень 2025 року. Червоні крапки – авіаудари з лютого по березень 2026 року. Найдальші авіаудари відбуваються приблизно за 25 км від фронту, але більшість – у межах 15 км.

Новопавлівка. За останні три місяці було скинуто 559 бомб, і лише 20% із них влучили в ціль. Більшість, імовірно, була заглушена українською системою "ЛІМА". Можливо, заглушені керовані бомби випадково влучали в ціль.

Для атаки на ворожі цілі їх потрібно спершу виявити. Прослуховування російських радіоповідомлень дає інформацію, яку можна передавати підрозділам, що скеровують свої розвідувальні дрони для огляду зазначених районів. Щойно ворога помічено, проти нього використовують ударні дрони. 70 бійців групи радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби 59-ї окремої штурмової бригади ЗСУ не лише збирають інформацію – торік вони придушили глушінням 11 800 російських дронів.

Гуляйполе. За останні три місяці було використано 1 687 російських керованих авіабомб, і близько 85% із них влучили в лісосмугу, оборонну позицію чи міську забудову. Українська система радіоелектронного придушення "ЛІМА", за повідомленнями, дуже ефективна проти російських бомб, і хоча велика кількість некерованих бомб може випадково влучати в цілі, такого показника, як 85%, вони б не дали. Це наводить на думку, що "ЛІМА" не розгорнута широко в цьому районі.

Нижче – карта російських артилерійських, дронових та авіаударів, опублікована минулого тижня. Це лише частина здійснених атак, але вона дає приблизне уявлення про удари по українській логістичній мережі та командних пунктах.

Двох бійців 225-го окремого штурмового полку ЗСУ було вбито. Потім їм відрізали голови й виставили на краю поля. На тому самому місці бійці 225-го знищили кількох росіян.

російський Су-25 було збито за допомогою ПЗРК – переносного зенітно-ракетного комплексу.

Запоріжжя. Є повідомлення про українське просування в цьому секторі, і це правда, але Україна "звужує" сіру зону, а не відтісняє сталі лінії фронту. Будь-які російські повідомлення про втрату села в сірій зоні означають лише те, що були знищені або взяті в полон малі групи чи окремі росіяни. росія ніколи насправді не контролювала ці пункти, але боролася за них.

Зачищення тих, хто просочився, усе одно є дуже корисним, і Україна досі відбиває нові російські спроби просочування. Є численні повідомлення, що українські сили терпляче тиснуть уперед.

У січні російські сили підходили до Річного, за 8 км на північ від Степногірська, але Україна проводила невеликі контратаки силами малих підрозділів і відтиснула їх назад до Степногірська. Тривають бої й важкі бомбардування 400-метрового кварталу житлових будинків. Україна також зачищає сіру зону й просувається ближче до Кам'янського. росія обороняється кількома повітряно-десантними та аеромобільними полками.

Херсон. Управління ООН з координації гуманітарних питань (OCHA) – це місія ООН, яка стверджує, що говорить від імені прав людей, які потребують допомоги, захищає цивільних і сприяє повазі до міжнародного гуманітарного права. Працюючи в Херсоні, де росіяни постійно публікують відео того, що вони називають "людським сафарі" – полюванням на цивільних усіх вікових категорій, OCHA повідомила і російським, і українським військовим про свій план патрулювання в одному зі своїх чітко позначених транспортних засобів. Їхню колону все одно було атаковано – без поранених. Після доставки допомоги їх атакували знову. Голова місії OCHA в Україні сказав: "Я не знаю, хто здійснив цю атаку". Здається, російську публікацію та відео цієї атаки розшифрувати виявилося надто складно.

6 червня 2023 року росія зруйнувала Каховську ГЕС. Того ж дня, у 467-й день відкритого вторгнення росії (не рахуючи на 2014-2022 років), ООН оголосила, що це День російської мови. Наступного дня українець оновив "статус" транспортних засобів ООН на парковці.

росіяни скидають магнітні протитранспортні міни, щоб убивати цивільних.

Невідома локація. Кадри, зняті з рівня землі – з дороги, що проходить через українську смугу інженерних загороджень.

Україна знищує російський контрбатарейний (протиартилерійський) радар. Такі радари можуть виявляти ворожу артилерію, фіксуючи політ артилерійських снарядів у повітрі.

Окуповані території. У квітні Сили безпілотних систем, СБУ, Сили спеціальних операцій, ГУР та ВМС атакували 168 цілей на окупованих територіях. Деякі з цих цілей атакували 10–15 дронами.

Це лише частина цілей, уражених українськими дронами в квітні. Сюди не входять цілі, уражені бригадами на лінії фронту. Бригади атакували вантажівки й інші цілі аж до узбережжя.

Зліва – подалі знищення російських засобів ППО полегшує українським дронам атакувати цілі в російському тилу. Справа – логістичні цілі є високопріоритетними.

На відео показано кілька атак на території росії, але переважно – цілі на окупованих територіях. Раніше для атак на командні пункти та склади використовували лише один дрон. Тепер по складу проводять кілька ударів, щоб пересвідчитися, що техніка й боєприпаси знищено, а по командних пунктах – кілька ударів, щоб завдати більших втрат і знищити більше техніки та інформації.

У росії знищено транспортний літак і вертоліт; за одну ніч атакували ЗРК "Тор" і "Панцир", навчальний центр, командний пункт, аеродром і вантажне судно в Бердянську. Атакували "Тор", численні системи зв'язку та командний пункт управління дронами. Атакували два радари, склад пального та боєприпасів і позиції військ. Склади, логістичні вузли, командний пункт, ремонтну базу та інші об'єкти атакували на окупованих територіях і в Бєлгороді.

Судно в Каспійському морі, два ЗРК "Тор", вежа зв'язку й обладнання (дрони, що підлітають, фіксують вибухи попередніх дронів), залізничні цистерни з нафтою, електронне обладнання на суднах, кілька ударів по трьох командних пунктах, пункт управління дронами та склад. Атакували електричну інфраструктуру, нафтобази й склади ракетно-артилерійського озброєння. Згоріла підстанція в Макіївці.

російські кулемети стріляють по дронах у Криму.

Від грудня до травня Україна знищила 108 систем ППО, 39 радарів і 6 систем РЕБ.

…в нескінченного запасу всього цього немає: ні, "навіть" у росії.

росія. Reuters склала список об'єктів природного газу, НПЗ, трубопроводів і портів, що зазнали атак, частина з яких досі не працює. Ось ще один список цілей, уражених у росії з лютого по травень.

Війна Трампа проти Ірану підняла ціни на нафту. Після цього він зняв санкції з російської нафти, щоб збільшити пропозицію та знизити ціни, і обидва кроки допомогли фінансувати війну росії проти України. У зв'язку з дефіцитом нафти, газу та добрив із країн Перської затоки росія змогла продавати більше власних ресурсів. Значна частина перевозилася залізницею, що також сприяло російському залізничному бізнесу та економіці. Війна Трампа проти Ірану – це економічна "рятівна шлюпка" для росії, що сповільнює темп її занепаду.

Рязанський НПЗ атакували кілька дронів, які уникли вогню кулеметів і завдали масштабних руйнувань підприємству. Один дрон, ймовірно після того, як його заглушили, влучив у житловий будинок у Рязані. Насосна станція й вузол "Нурліно" в Башкортостані були підпалені.

Електростанція поблизу Ростова й Орла зазнала атаки. Підстанція в Орську, за 1500 км, на кордоні з Казахстаном, вийшла з ладу з невідомих причин. В Улан-Уде поблизу озера Байкал і кордону з Китаєм підстанція з невідомої причини вибухнула.

Руйнування від квітневих і травневих атак на Пермський НПЗ можуть потребувати тижнів ремонту. Імовірно, було уражено резервуари Пермського газопереробного заводу.

За повідомленням, Україна за одну ніч запустила по росії 500 дронів, понад 100 із яких атакували Московський регіон. Москва заявила, що за добу збила 1054 дрони, вісім керованих бомб і дві ракети, з них 81 – у Московському регіоні. Без відео Україна повідомила, що в Московському регіоні, який захищає значна частина російської ППО, що залишилася, було вражено такі цілі: Московський НПЗ, нафтоперекачувальні станції "Сонячногорськ" і "Володарське", а також завод "Ангстрем" у Зеленограді, що виробляє напівпровідники. російський блогер DroneBomber підтверджує, що "Ангстрем", Московський НПЗ і насосну станцію "Транснафти" було атаковано. З Московського регіону оприлюднено обмежену кількість відео. росія подбала, щоб відео з дроном, що влучив у житловий будинок, було оприлюднено.

Відео з Москви та околиць: запуск ракети ЗРК у Москві. Автомобілі на МКАД і це, можливо, те саме місце; попри гасіння пожежі, від високої температури обвалилася естакада. Дрон опускається на завод "Ангстрем", і одна з його будівель горить. російська ракета-перехоплювач робить різкий поворот праворуч, перш ніж упасти на землю. Над Москвою дрон обстрілюють зі стрілецької зброї. "Панцир" атакує дрон. Московський НПЗ уражено вперше. Два дрони в строю над Москвою. Пожежу на насосній станції "Сонячногорськ" гасили піною; повідомили, що знищено чотири резервуари.

Збитий дрон падає на парковці. Ще один дрон збито. Ще один дрон уражено російською ракетою, і кумулятивна бойова частина дрона здетонувала в повітрі.

Численні повідомлення намагаються прояснити, скільки з тих приблизно сотні українських дронів у Московському регіоні було збито, а скільки влучили у свої цілі. Московський регіон має найбільшу в країні концентрацію засобів ППО, і нещодавно туди додатково перекинули ще системи. Перші українські дрони летіли на дуже малих висотах, і багатьом вдалося уникнути виявлення більшістю російських засобів оборони. росія витратила багато ракет – іноді успішно, іноді ні.

У недільному дописі DroneBomber показав приблизно 65 збитих дронів і траєкторії трьох дронів, що влучили у свої цілі.

росіянам, які публікують відео з руйнуваннями, тепер загрожують штрафи: 38-64 долари для фізичних осіб, 640 – для посадовців і 2 500 – для юридичних осіб. Іноземним журналістам заборонено показувати руйнування. російська речниця заявила: "Під звуки пісень Євробачення київський режим, що його фінансує ЄС, здійснив чергову масовану терористичну атаку".

Після знищення заводу "Кремній Ел" ракетами Storm Shadow у Брянську "Ангстрем" став другим за величиною виробником чипів у росії. По ньому було завдано удару, і одна будівля горіла, але призначення будівлі невідоме. Лише за 4 км – завод "Мікрон", найбільший і найбільш технологічно просунутий виробник чипів у росії.

Мікрочипи – життєво важливі компоненти для ракет, радарів, літаків та інших електронних систем. Попри високий попит, виробник чипів "Ангстрем" перебуває на межі банкрутства через борг у 2,5 мільярда доларів перед державною корпорацією розвитку, створеною 2009 року, коли вона виступила гарантом інвестиції в 880 мільйонів доларів у вітчизняне виробництво напівпровідників. Борг перед державою не унеможливлює виробництво, проте проблему можуть "вирішити" нещодавні й майбутні атаки на підприємство.

Гілка з 20 дописів про гасіння пожеж на російських НПЗ і нафтобазах.

Астраханський газопереробний завод використовує сірку для очищення газу з високим вмістом сірководню. Завод забезпечує 66% виробництва сірки в росії та 7% світового виробництва. Виробництво сірки в росії впало на 22% у 2025 році і на 30% у січні 2026-го порівняно з січнем 2025-го. 80% сірки використовують для виробництва добрив. Коли сірка горить, утворюється дим світлого кольору. Завод настільки важливий, що його накрили антидроновими сітками, а зараз газопереробка зазнала збоїв.

Хімічний завод у Невинномиську зазнав атаки. російський воєнний блогер Романов перефразовує Джорджа Орвелла, перш ніж повторити партійну лінію щодо атаки.

Морський нафтовий термінал у Волні – це військовий хаб розподілу пального біля Кримського мосту. Його атакували, і щонайменше один резервуар підпалили. Пошкоджено інфраструктуру і, можливо, пришвартоване судно.

Аміачна селітра використовується і як добриво, і як вибухівка. Вибух у Бейруті 2020 року спричинили 2750 тонн аміачної селітри. Наприкінці березня росія заборонила експорт аміачної селітри до кінця травня через дефіцит, мовляв, хочуть забезпечити власних аграріїв під час посівної. Зазвичай на росію припадає 40% світового експорту аміачної селітри. У квітні завод, який виробляє 11% російської аміачної селітри, втратив цілу будівлю після удару дронів і, як очікують, не запрацює до кінця травня.

Україна атакує судна й нафтові платформи в Каспійському морі з листопада 2024 року. Минулого тижня з використанням інформації, наданої рухом опору "Чорна іскра", було уражено ще один ракетний катер і тральник.

російський рух опору "Чорна іскра" співпрацює з Україною та надав інформацію, яка призвела до затоплення двох російських суден у Каспійському морі, що перевозили зброю, в грудні 2025 року. Вони також передали інформацію, що допомогла Україні знищити ЗРК "Бук" і радар "Небо" в Ростовській області в жовтні 2025 року. Вони надали розвіддані для атаки на Ільський НПЗ у вересні 2025-го. Вони знищували залізничні трансформатори, обладнання зв'язку та залізничної автоматики, вантажівки й мікроавтобуси, машини пропагандистів і поліції, паливозаправники під Москвою та локомотив у Якутії. Минулого тижня вони підпалили військкомат на тихоокеанському узбережжі, спалили три локомотиви, що переміщували вагони на трьох різних залізничних станціях, ще один локомотив було спалено в Новосибірську, і використали вибухівку з військової частини, щоб зруйнувати ділянки двох газопроводів, що живлять теплові електростанції.

"АТЕШ" пошкодив три вежі зв'язку в Московському регіоні.

російські перевезення нафти залізницею зросли на 46,9%, перевезення добрив – на 51,4%, зерна – на 250%, а вугілля – на 9,5%. Більшість цих залізничних перевезень спрямовувалися в Азію через порти тихоокеанського узбережжя. Ці перевезення перервали 2,5-річний спад у російській залізничній галузі. Зростання попиту на ресурси та залізничні перевезення – наслідок війни Трампа проти Ірану.

Представник російської опозиції каже, що старші люди незадоволені низькими доходами та зростанням вартості життя, молодь – перебоями з інтернетом та обмеженням роботи додатків, а багато людей у різних прошарках російського суспільства роздратовані тим, що війна досі триває після чотирьох років – довше, ніж бойові дії проти німців у Другій світовій. За старою російською традицією більшість людей звинувачує уряд або місцевих чиновників, а не путіна, але він каже: це перша стадія пробудження. Реагуючи на зміну настроїв у суспільстві, путін сказав: "Я вважаю, що справа добігає кінця", але конфлікт має завершитися на його умовах. Жодних очікувань, що це станеться швидко, немає.

Один росіянин пройшов шлях від штурмової піхоти до "Рубікона", потім назад у штурмову піхоту, а тоді дезертирував. Його історія – тут.

Джерело: частина 1, частина 2 та частина 3