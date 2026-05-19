Трамп: Сі Цзіньпін не говорив, що путін шкодує про війну

Президент США Дональд Трамп спростував повідомлення Financial Times про те, що під час зустрічі у Пекіні з Сі Цзіньпіном китайський лідер заявив йому, що путін може пожалкувати про початок війни в Україні. Відповідні коментарі Трампа пролунали під час спілкування з журналістами у Білому домі.

Про це пише Bloomberg.

"Ніколи такого не казав", – заявив Трамп, коли його запитали про ймовірні слова Сі.

Журналісти писали, що коментарі лідера КНР були зроблені під час широких переговорів Трампа та Сі, які торкалися війни в Україні. Зазначалось, що це були перші критичні слова Сі стосовно війни путіна в Україні. У МЗС Китаю теж заперечили інформацію Financial Times.

Тим часом у Китай прилетів путін. Його візит відбувається за тиждень після того, як туди приїжджав Трамп. Повідомлялось, що кремль хоче скористатися ситуацією з потрясінням на енергетичних ринках та домовитись з Пекіном щодо ціни на газ для проєкту трубопроводу "Сила Сибіру-2".