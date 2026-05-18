Тиждень контрастів. Україна показує не лише свою перевагу над путінською росією, а й над Америкою Трампа – Філліпс О'Брайен

Минулий тиждень яскраво продемонстрував три різні моделі поведінки держав: росія знову вдалася до масованого терору проти українських цивільних, тоді як Україна у відповідь завдала ударів виключно по стратегічних економічних і військових об’єктах ворога. Паралельно у США відкрито розгортається масштабний конфлікт інтересів – сини Трампа та сам президент заробляють сотні мільйонів на оборонних контрактах і акціях, тоді як в Україні антикорупційне розслідування дійшло до Андрія Єрмака, колишньої правої руки Зеленського. О'Брайен стверджує, що Україна воює розумніше й гуманніше за росію та водночас бореться з корупцією рішучіше, ніж нинішня Америка. Саме ці контрасти, на його думку, пояснюють, чому ініціатива у війні поступово переходить до Києва.

Це справді був тиждень контрастів. росія обстрілювала українських цивільних з повітря – масованою атакою дронів і ракет, яка принаймні частково мала на меті залякати українців. Звісно, у цьому немає нічого нового, але час вибрано показово: одразу після того, як Україна погодилася на перемир’я, аби дозволити путіну провести свій безглуздий парад. Ніхто не дорікнув би Україні, якби вона відповіла тим самим, але вона вкотре обрала інший шлях. Упродовж наступних днів українці били по стратегічних економічних об’єктах росії та оминали цивільні (як і завжди).

Демонструючи свою перевагу над росіянами на полі бою, українці водночас дали зрозуміти: вони значно більше готові боротися з корупцією та конфліктом інтересів, ніж Америка Дональда Трампа. Це був тиждень, коли глибинна корумпованість адміністрації проявилася як ніколи раніше. Не лише члени родини Трампа виявилися щільно вплетеними у контракти Пентагону – є очевидні докази того, що сам президент купував і продавав акції оборонних компаній і навіть писав про них у соцмережах після купівлі, аби підняти ціну. Україна ж тим часом продовжувала переслідування Андрія Єрмака за коорупцію – колишньої правої руки Зеленського, якого багато хто вважав справжнім сірим кардиналом за лаштунками влади. В обох країнах є проблеми з корупцією, але в одній їй дозволено працювати безперешкодно, а в іншій її намагаються побороти.

Контрасти в обох випадках очевидні, можливо, навіть несподівані, і, на мою думку, добре пояснюють, чому в усіх трьох країнах події розгорнулися саме так.

росія вбиває цивільних

Зрештою путін, схоже, був присоромлений видовищем (точніше, його відсутністю) навколо свого параду 9 травня. Захід вийшов коротким, без важкої військової техніки, тобто радше провальним; до того ж путіну довелося благати Трампа заступитися зпа нього перед Зеленським, аби парад узагалі відбувся. Імовірно, принижений, путін зірвався: він влаштував одну з найбільших, найдемонстративніших і найтерористичніших атак за всю війну проти України.

За 48 годин – з 13 до 15 травня – росіяни запустили по Україні 1 567 ударних дронів, передусім по Києву та інших українських містах. Серед них було чимало новіших реактивних "шахедів", до появи яких українці готувалися вже певний час. Поки тривала ця масована дронова атака, росіяни домішували до неї залпи значно швидших і руйнівніших ракет – за українськими підрахунками, 56.

Примітка: добре, що українці готувалися до цих реактивних "шахедів". Коли я був в Україні в січні, я чув, що їх трохи побоюються. Поки що, здається, наші здатні їх перехоплювати.

З одного боку, українці дуже впевнено впоралися із захистом – за їхніми даними, було збито близько 95% дронів, застосованих у масованому російському нальоті. Що ж до ракет, українці заявили про знищення 41 із 56. Втім, навіть за такого відсотка перехоплення велика кількість дронів і надто багато ракет таки досягли цілей і завдали реальної смертельної шкоди.

Більшість цієї шкоди була запланованою і таки сталася – по цивільних цілях. В одному з випадків сталося пряме влучання в житловий будинок в Києві; люди загинули просто в ліжках.

Рятувальники в Києві минулого тижня

Загалом загинули 24 людини (троє з них – діти), понад 150 були поранені – це одна з найкривавіших і найзлочинніших ночей за всю війну. Навіть у країні, яка, на жаль, сприймає повітряні атаки як частину звичного життя, такий удар і такі втрати приголомшили. Зеленський спеціально відвідав той київський будинок, де загинула більшість людей, і оприлюднив кілька знімків.

Зеленський навіть пообіцяв відплату за ці удари. На зустрічі з українськими військовими його процитували так: "Україна не допустить, щоб жоден удар агресора, що забирає життя наших людей, залишився без відповіді".

Втім, під відплатою Зеленський не мав на увазі злочин у відповідь на злочин, а стратегічний удар у відповідь на звірство. І це багато про що говорить.

Україна нищить стратегічні галузі росії

Українське виробництво дронів і крилатих ракет нині сягнуло такого рівня, що Україна може завдавати масштабних ударів з регулярними інтервалами. Майже одразу після того, як російські масовані атаки завершилися, українці підготували й завдали ударів у відповідь. Упродовж наступних днів вони уразили низку стратегічних економічних об’єктів – таких, що по-різному підривають російську воєнну економіку.

Першою великою ціллю став російський нафтопереробний завод у Рязані, що лише за приблизно 180 кілометрів від Москви. Його потужності дозволяють переробляти "понад 17,1 мільйона тонн нафти на рік", що робить його одним із найбільших НПЗ росії. Удари були достатньо точними, аби миттєво спалахнули великі пожежі, знімки яких швидко розійшлися російськими соцмережами.

Нафтопереробка була не єдиною стратегічною галуззю, по якій вдарили українці. Ще одна атака, яка не отримала належного висвітлення, – це український удар по російському хімічному заводу "Азот" у Ставропольському краї. "Азот" – найбільше хімічне підприємство півдня росії. Щороку він виробляє до одного мільйона тонн аміаку і понад мільйон тонн аміачної селітри. Аміачна селітра – ключовий компонент виробництва вибухівки, а вибухівка, як неважко здогадатися, – критично важлива складова російської воєнної економіки.

Нарешті, була серія українських ударів по російських військових об’єктах – аеродромах, військовій логістиці й навіть по військовому кораблю.

Масштаб усіх цих різних атак вражає. Прооте чого точно не було в цьому переліку – то це російських житлових будинків. Жодної звірячої помсти – лише ефективні стратегічні операції.

Контраст не міг бути яскравішим. І щодо ефекту я й далі стверджую, як стверджував уже певний час: саме українські удари сильніше визначатимуть подальший хід війни. Злочинні російські удари по цивільних об’єктах, схоже, не ламають українського спротиву, а навпаки – можуть його зміцнювати. Натомість українські удари по російських стратегічних галузях і далі скорочують російський експорт пального – а це подвійно важливо тепер, коли США подбали про те, аби ціни на нафту трималися аномально високими.

Не сумніваюся, що в Україні є люди, які настільки розлючені свідомим убивством цивільних росіянами, що вважали б справедливим, якби Україна вдарила у відповідь так само. І на цьому етапі, якби українці так і вчинили, навряд чи зазнали б серйозного осуду. Проте українці й далі відмовляються від злочинних атак, обираючи ефективні стратегічні.

Саме цей контраст допомагає пояснити, чому війна розвивалася саме так і чому Україна починає перехоплювати ініціативу.

Воювати розумно зазвичай краще, ніж воювати жорстоко.

У США корупцію практикують відкрито

Останніми тижнями сини президента Трампа відкрито святкують укладення угод із Пентагоном, які приносять на сотні мільйонів доларів. Аби дати уявлення про те, що повідомлялося нещодавно:

Поки сини Трампа отримували сотні мільйонів із Пентагону, їхній батько, президент, інвестував сотні мільйонів в акції оборонних компаній і навіть розміщував дописи в соцмережах так, що це прямо підштовхувало вгору вартість акцій, які він уже мав. Найвражаючіші приклади цього стосувалися його інвестицій у Palantir. Нижче – короткий огляд із щойно оприлюдненої декларації Трампа з питань етики.

З декларації випливає , що з рахунків Трампа здійснили численні шести- і семизначні операції з акціями Palantir. Серед них – купівля акцій на суму від 247 до 630 тис. доларів на початку кварталу, а також значний продаж акцій Palantir на суму до 5 мільйонів доларів у лютому 2026 року.

, що з рахунків Трампа здійснили численні шести- і семизначні операції з акціями Palantir. Серед них – купівля акцій на суму від 247 до 630 тис. доларів на початку кварталу, а також значний продаж акцій Palantir на суму до 5 мільйонів доларів у лютому 2026 року. Подальша політика і схвальні заяви : збіг у часі цих операцій, що, можливо, вас здивує (а можливо, і ні), припав на масштабні адміністративні рішення та публічні заяви, які прямо вплинули на ринкову капіталізацію Palantir:

: збіг у часі цих операцій, що, можливо, вас здивує (а можливо, і ні), припав на масштабні адміністративні рішення та публічні заяви, які прямо вплинули на ринкову капіталізацію Palantir: Публічна похвала: на початку квітня 2026 року, невдовзі після закриття вікна задекларованих торгів, Трамп написав у Truth Social: "Palantir Technologies (PLTR) довела, що має чудові спроможності та обладнання для ведення бойових дій. Запитайте у наших ворогів".

на початку квітня 2026 року, невдовзі після закриття вікна задекларованих торгів, Трамп написав у Truth Social: "Palantir Technologies (PLTR) довела, що має чудові спроможності та обладнання для ведення бойових дій. Запитайте у наших ворогів". Розширення оборонного бюджету: згодом адміністрація запропонувала бюджет Міністерства оборони на 1,5 трильйона доларів на 2027 фінансовий рік (порівняно з приблизно 1 трильйоном у 2026-му). Цей бюджетний запит прямо передбачає 2,3 мільярда доларів упродовж п’яти років на переведення системи Maven Smart System від Palantir – платформи штучного інтелекту для наведення на цілі та аналізу поля бою, яку активно використовували в американсько-іранському конфлікті, в офіційний військовий статус "програми закупівель", що гарантує довгострокове федеральне фінансування.

згодом адміністрація запропонувала бюджет Міністерства оборони на 1,5 трильйона доларів на 2027 фінансовий рік (порівняно з приблизно 1 трильйоном у 2026-му). Цей бюджетний запит прямо передбачає 2,3 мільярда доларів упродовж п’яти років на переведення системи Maven Smart System від Palantir – платформи штучного інтелекту для наведення на цілі та аналізу поля бою, яку активно використовували в американсько-іранському конфлікті, в офіційний військовий статус "програми закупівель", що гарантує довгострокове федеральне фінансування. Контракт із Міністерством внутрішньої безпеки США: окремо, у лютому 2026 року Міністерство внутрішньої безпеки уклало з Palantir п’ятирічну рамкову закупівельну угоду на 1 мільярд доларів.

То що, конфлікт інтересів нікого не бентежить?

Масштаби залученості родини Трампа до американських військових контрактів і котирувань акцій просто вражають уяву. І ця залученість відбувається серед білого дня, без жодного сорому. Ба більше, Трампи цим хваляться.

Річ не в тім, що в американській системі сьогодні є корупція; річ у тім, що сама корупція й стала суттю цієї системи.

В Україні корупцію розслідують аж до самого верху

Минулого тижня в Україні корупційні розслідування щодо Андрія Єрмака, колишнього голови Офісу президента Зеленського, його близького соратника, а свого часу – другої найвпливовішої людини в державі, досягли критичної стадії. 11 травня 2026 року НАБУ – українське державне відомство, яке займається викоріненням корупції, та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) офіційно вручили Єрмаку повідомлення про підозру. Йому інкримінують відмивання коштів: за версією слідства, 460 мільйонів гривень (приблизно 10,5 мільйона доларів – дріб’язок для синів Трампа), отримані від незаконних державних контрактів, було відмито на фінансування будівництва елітного житлового комплексу "Династія" під Києвом.

Єрмаку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб, а заставу встановили на рівні 140 мільйонів гривень. Найтривожніше для Єрмака те, що, схоже, існує чимало записів його телефонних розмов, у яких, що прикметно, фігурують як ворожки, так і потенційно корумповані бізнесмени.

Сам Зеленський теж може опинитися в цій історії. Згаданий комплекс "Династія" – це група особняків під Києвом, один із яких, можливо, призначався для українського президента. Нижче – світлина, що, як повідомляється, зображує цей комплекс.

Зайве й казати, що в трамповській Америці така корупційна справа ніколи не дійшла б до цієї стадії. В Україні ж зараз корупційні розслідування можуть доходити до найвищого рівня і доходять.

І це працює на користь українських воєнних зусиль. Єрмака багато хто вважав гальмом для України у веденні війни. Його наступник Кирило Буданов – відомий керівник розвідки – прибрав багатьох поплічників Єрмака. Наразі українська держава, схоже, функціонує ефективніше й результативніше.

Контраст між хаосом і недбалістю того, як США вели війну проти Ірану, і тим, як Україна перехоплює ініціативу, майже напевно посилюється саме завдяки цій підзвітності.

Ще один контраст – якщо вам цього було мало.

Якщо все це підсумувати, можна стверджувати, що Україна воює ефективніше і гуманніше за росію та водночас бореться з корупцією на самому верху рішучіше, ніж США. Це багато що пояснює.

