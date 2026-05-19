У НАТО підтвердили постачання Україні всього озброєння в межах програми PURL

Верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі Алексус Грінкевич заявив, що все американське озброєння, закуплене в межах програми PURL за кошти європейських союзників, уже експлуатується в Україні.

Про це він сказав після засідання Військового комітету НАТО у штаб-квартирі Альянсу, передає Інтерфакс-Україна.

За словами Грінкевича, мова, зокрема, про перехоплювачі для систем протиповітряної оборони, яких Україна гостро потребує.

Він наголосив, що підтримка Києва через програму PURL та інші механізми залишається критично важливою.

Верховний головнокомандувач ОЗС наголосив, що "інвестуючи в Україну", альянс "не лише захищає їхнє населення, їхню критично важливу інфраструктуру та підтримуємо їхню боротьбу", але це також є "інвестицією в європейську безпеку".

Грінкевич зауважив, що війна в Україні триває вже п'ятий рік, тоді як Збройні Сили України продовжують "демонструвати надзвичайну стійкість та інновації".

"Вони продовжують ділитися з нами своїм перевіреним бойовими діями досвідом, особливо коли йдеться про протидію російським та іранським безпілотникам та ракетам", – додав він.