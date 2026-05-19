Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У НАТО підтвердили постачання Україні всього озброєння в межах програми PURL

19 травня 2026, 22:11
У НАТО підтвердили постачання Україні всього озброєння в межах програми PURL
Україна НАТО
Грінкевич запевнив, що все, за що заплатили союзники, вже в експлуатації в Україні.

Верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі Алексус Грінкевич заявив, що все американське озброєння, закуплене в межах програми PURL за кошти європейських союзників, уже експлуатується в Україні.

Про це він сказав після засідання Військового комітету НАТО у штаб-квартирі Альянсу, передає Інтерфакс-Україна.

За словами Грінкевича, мова, зокрема, про перехоплювачі для систем протиповітряної оборони, яких Україна гостро потребує.

Він наголосив, що підтримка Києва через програму PURL та інші механізми залишається критично важливою.

Верховний головнокомандувач ОЗС наголосив, що "інвестуючи в Україну", альянс "не лише захищає їхнє населення, їхню критично важливу інфраструктуру та підтримуємо їхню боротьбу", але це також є "інвестицією в європейську безпеку".

Грінкевич зауважив, що війна в Україні триває вже п'ятий рік, тоді як Збройні Сили України продовжують "демонструвати надзвичайну стійкість та інновації".

"Вони продовжують ділитися з нами своїм перевіреним бойовими діями досвідом, особливо коли йдеться про протидію російським та іранським безпілотникам та ракетам", – додав він.

НАТОозброєнняPURL

Останні матеріали

Війна на морському дні. Засекречені оборонні підрозділи росії та архітектура підводних диверсій – Олександр Данилюк
Політика
Війна на морському дні. Засекречені оборонні підрозділи росії та архітектура підводних диверсій – Олександр Данилюк
Переклад iPress – 19 травня 2026, 13:57
Європі треба вчитися у Туреччини та України. Її нинішня оборона не відповідає викликам – Тімоті Еш
Політика
Європі треба вчитися у Туреччини та України. Її нинішня оборона не відповідає викликам – Тімоті Еш
Переклад iPress – 19 травня 2026, 11:32
Війна прийшла на територію росії. росіяни щиро шоковані – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Війна прийшла на територію росії. росіяни щиро шоковані – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 19 травня 2026, 07:57
Велика вистава – мізерні результати. Чого досягли Трамп і Сі на зустрічі в Пекіні? – Atlantic Council
Політика
Велика вистава – мізерні результати. Чого досягли Трамп і Сі на зустрічі в Пекіні? – Atlantic Council
Переклад iPress – 18 травня 2026, 15:38
Європа знову має боронити себе. Цього разу – і від росії, і від Америки Трампа – Енн Епплбом
Політика
Європа знову має боронити себе. Цього разу – і від росії, і від Америки Трампа – Енн Епплбом
Переклад iPress – 18 травня 2026, 11:26
Тиждень контрастів. Україна показує не лише свою перевагу над путінською росією, а й над Америкою Трампа – Філліпс О'Брайен
Політика
Тиждень контрастів. Україна показує не лише свою перевагу над путінською росією, а й над Америкою Трампа – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 18 травня 2026, 07:57
США скасували заплановану ротацію військ у Польщі. Рішення Геґсета заскочило навіть Пентагон – Politico
Політика
США скасували заплановану ротацію військ у Польщі. Рішення Геґсета заскочило навіть Пентагон – Politico
Переклад iPress – 15 травня 2026, 14:19
Жебракам не доводиться перебирати. Три шляхи для Європи швидко набути спроможності глибокого ураження – Фабіян Гоффманн
Технології
Жебракам не доводиться перебирати. Три шляхи для Європи швидко набути спроможності глибокого ураження – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 15 травня 2026, 11:22
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється