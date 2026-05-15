Президент Фінляндії пояснив, чому Америка не залишить НАТО

На його думку, Америці потрібна Європа.

Президент Фінляндії Александер Стубб заявив, що інтереси США диктуватимуть їхню подальшу присутність у Європі. На його думку, Штати мають "занадто багато на кону" на континенті, щоб вийти з НАТО.

Про це пише Bloomberg.

На думку Стубба, військові бази у Європі дозволяють США мати "близькість" до боротьби зі своєю головною загрозою: російською ядерною зброєю. За його словами, Штати "не збираються виходити з Альянсу", адже "Америці потрібна Європа".

"Маса цієї ядерної зброї розташована на Кольському півострові та в Мурманську. Вона спрямована на Нью-Йорк, Вашингтон та Лос-Анджелес", – заявив Стубб.

Коментарі Стубба пролунали після того, як США, за даними журналістів, раптово відмовилися від планів відправити близько 4000 солдатів армії до Польщі. До цього президент Дональд Трамп заявив, що виведе щонайменше 5000 військовослужбовців з Німеччини.

Він також розкритикував європейських членів НАТО за те, що він називає недостатніми військовими витратами, та за відсутність підтримки війни в Ірані.